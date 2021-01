Kate Middleton e Queen Elizabeth: Regine dallo stesso stile. Ecco come la Regina Elisabetta influenza i look della Duchessa di Cambridge

Con la grazia che da sempre la caratterizza, Kate Middleton è una regina di stile. Lancia mode e detta tendenze. Fa, insomma, quello che fa un’influencer.

E pensare che, così come gli altri membri della famiglia reale, la Duchessa non può accettare abiti e accessori in regalo: quello che indossa è il risultato di scelte personali e non di accordi commerciali.

Anche se, poi, il suo gusto, di effetti sul commercio ne ha parecchi. Non si contano le aziende che sono letteralmente esplose dopo che Kate è stata avvistata con indosso qualche capo di quel brand.

Così come quelle finite nel dimenticatoio quando la Duchessa ha smesso di considerarle.

Entrata nella famiglia reale 8 anni fa, Kate Middleton fin da subito ha mostrato quale fosse il suo stile.

Una ragazza dalle idee chiare, la Duchessa di Cambridge. Una donna forte che, da subito, ha messo in chiaro la sua posizione: un giorno sarà regina. E prenderà il posto di Elisabetta II.

A cominciare dal look. Quale miglior modello, dunque, della Regina Elisabetta per ispirarsi? D’altronde il ragionamento ha senso: se la sovrana è diventata un’icona anche grazie al suo stile arcobaleno, perchè non provare a imitarla?

Poche ma chiarissime le regole da seguire: abiti monocromatici, raffinati ma non provocanti, il più delle volte dai colori accesi (unica eccezione, la stampa floreale, prediletta soprattutto durante gli eventi in mezzo alla natura).

Particolare attenzione, poi, ai cappelli, sempre coordinati con l’abito o, al massimo, tono su tono.

Viene da sorridere nel vedere come una donna di 93 anni possa così tanto influenzare una di 37. Eppure, nel caso dei Windsor, è proprio così: the Queen, a un passo dal festeggiare il secolo di vita, e con 67 anni di regno già alle spalle, è anche grazie al suo stile se si è trasformata in una leggenda. Kate lo sa, e non vuole essere da meno.

