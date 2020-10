Se le sue apparizioni di giorno sono piuttosto frequenti, di sera Kate Middleton si mostra solo per red carpet importanti e per le esclusivissime cene di Buckingham Palace.

In queste occasioni la duchessa di Cambridge sfoggia le sue preziosissime tiare.

Quando si parla di royal family, duchesse e regine, è impossibile non pensare immediatamente al simbolo che da sempre, sin dai racconti fiabeschi ascoltati da bambini, ne incarna l’essere speciale agli occhi del mondo: la corona.

La tiara, altrettanto iconica ma di base una semi-corona. Si differenzia dalla corona vera e propria per non essere un cerchio completamente chiuso attorno al capo, ma limitandosi a un semicerchio.

Nel corso dei secoli è stata sicuramente il gioiello/copricapo più indossato dalle donne della famiglia reale inglese.

Le regole ufficiali non specificano infatti quando le tiare dovrebbero essere portate. Ma solitamente vengono indossate durante gli eventi di stato e le serate di gala più importanti dell’anno.

Probabilmente, la duchessa di Cambridge preferisce non mostrarsi troppo sovente con una tiara per dare il suo ponderato contributo di stile nel far percepire al mondo la monarchia come moderna.

Le tiare più belle di Kate Middleton

La Lover’s knot è appartenuta a Lady Diana: decorata con diamanti e perle, era il dono di nozze della Regina Elisabetta II. La magnifica creazione era stata commissionata nel 1913 per la Regina Mary.

Kate Middleton l’ha indossata, in diverse occasioni. Anche per il ricevimento organizzato in onore dei reali Olandesi nel 2018, sorprendendo i partecipanti con un outfit elegantissimo.

Per l’esclusiva serata, la Duchessa di Cambridge ha scelto un importante abito azzurro realizzato in esclusiva dalla maison Alexander McQueen.

Sempre a Buckingham Palace, lo stesso anno, per la serata dedicata al corpo diplomatico, Kate aveva scelto un abito di Jenny Packham da fata: realizzato in un delicatissimo tulle azzurro chiaro e tempestato di piccole applicazioni luminose era davvero magico abbinato alla spettacolare tiara.

La Lotus Flower, invece, era stata originariamente indossata dalla Regina Madre. La fece ricavare da una collana che aveva ricevuto come regalo di nozze da suo marito nel 1923.

Elizabeth I, poi, passò la tiara a sua figlia, la principessa Margaret, nel 1959, poco prima che si sposasse con Anthony Armstrong-Jones.

Questo gioiello è stato indossato molto meno da Kate, ma lo ha scelto per il suo giorno più importante: il Royal Wedding.