Kate Middleton e Meghan Markle amano indossare mantelle e cappe: ecco come indossarle.

Dalle Duchesse Kate Middleton e Meghan Markle, alla principessa Charlene, alla regina Letizia; tutte le reali amano indossare le mantelle.

Ma anche la regina delle regine, la Queen Eli sa come indossare i mantelli e cappe con il suo solito stile indiscusso!

Kate Middleton ha colpito tutti con il suo bellissimo mantello Mulberry in Irlanda. Qualcuno l’ha paragonata al personaggio Mary Poppins della Disney.

L’abito nelle delicate nuance baby blu indossato dalla Duchessa di Cambridge in Irlanda con mantella incorporata e punto vita definito.

La cappa ha un’aura magica, oltre che estremamente bon ton.

Ecco perché la cappa non poteva non fare parte della favola di Kate Middleton e Meghan Markle. Il capo è, infatti, uno degli assi nella manica delle Duchesse parlando di stile.

Adorano sfoggiarla per impreziosire long dress morbidi e fluttuanti, in stile mantello, spesso con strascico.

Ma anche con sofisticati outfit da giorno per completare abiti da cocktail, come nel caso del tubino Givenchy ghiaccio e dell’abito blu di Stella McCartney, entrambi indossati da Meghan per alcuni eventi ufficiali.

Kate ha scelto un abito a mantella color cipria di Alexander McQueen per la cena al palazzo reale di Oslo, in Norvegia, durante la visita di quattro giorni di lei e del principe William in Scandinavia nel febbraio 2018.

La reale incinta, che aspettava il suo terzo figlio, ha vestito il suo pancione con un abito fluente che presentava anche dettagli di diamanti sulle spalle.

Regina Matilde

La regina Mathilde è perfetta e si tiene al caldo con un mantello rosso canadese durante la sua visita a Ottawa. La regale ha abbinato il suo look con accessori neri quando ha incontrato il governatore generale canadese Julie Payette alla Rideau Hall il 12 marzo 2018.

Lady Diana

Che dire di Lady D e del suo vestito con mantello! La principessa Diana ha indossato un abito disegnato dagli stilisti Bellville Sassoon alla mostra Splendours Of The Gonzaga al Victoria And Albert Museum.

