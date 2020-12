Una classifica recente ha svelato che sono i look di Kate Middleton i più cercati su Google tra il 2017 e il 2020.

Ma la classifica, in fatto di icone fashion, ti riserva una sorpresa e non è il secondo posto di Meghan Markle. La vera royal family news è che in top 5 c’è anche la stilosissima… principessa Anna, la seconda figlia della Regina Elisabetta.

La ricerca è di Fulton Umbrellas, il marchio royal-approved che da decenni fornisce i favolosi ombrelli colorati alla Regina Elisabetta, è stata rilanciata dal Daily Mail e ti conferma che sì, è Kate Middleton la queen delle ricerche fashion su Google.

Solo nel 2020 Fulton Umbrellas ha calcolato almeno 77 mila ricerche legate ai look della Duchessa di Cambridge.

Perché quando Kate Middleton esce o si fa vedere su Zoom, la prima cosa che ci viene da fare è cercare informazioni sui capi d’abbigliamento che ha scelto. E l’analisi dei flussi di Google ne è la prova.

Al secondo posto della classifica c’è Meghan Markle, anche questa una voce ovvia della charts. Perché anche Meghan, come sua cognata, ti fa venire voglia di possedere esattamente lo stesso capo che porta lei soprattutto se costano poco, sono versatili e easy to wear.

Le parole chiave più cercate sui look delle due cognate? Sono “abiti Kate Middleton” e “abiti Meghan Markle”. Segno che, quando indossano vestiti non ce n’è per nessuno.

Al terzo posto c’è un’impennata legata alla parola chiave Beatrice di York. Che a sorpresa, dopo il lockdown primaverile, si è sposata con il suo Edoardo Mapelli Mozzi indossando uno splendido vintage dress della Regina Elisabetta. Proprio sul suo abito da sposa si sono concentrate le ricerche durante i primi mesi del 2020.

E chi può battere la Regina Elisabetta in termini di ricerche in questa classifica se non la sua figlia rock? La principessa Anna è al quarto posto.