Kate Middleton è tornata da qualche tempo alle sue attività reali.

Come potevamo immaginare, la duchessa e il principe William non potevano che sostenere pubblicamente l’operato di chi lavora in prima linea; per combattere la pandemia da Covid-19 nel Regno Unito.

In occasione dell’ultima uscita ufficiale, la Duchessa di Cambridge ha voluto esprimere tutto il suo supporto anche attraverso il proprio look.

Video credit @theroyalchannelfamily

I duchi di Cambridge infatti, giovedì 29 ottobre, hanno fatto visita a sei rappresentanti del National Health Service (NHS) consegnando loro il premio Pride of Britain nell’ospedale più antico della Gran Bretagna, il St. Bartholomew a Londra.

Per questa speciale giornata, Kate Middleton ha optato per una camicia che non è di certo passata inosservata allo sguardo dei più attenti: si tratta infatti di un’elegante blusa di seta in una tonalità blu brillante abbinata a un completo navy, uno dei colori più amati dalla duchessa, con stampa all over di piccoli arcobaleni.

Perché è così speciale questa camicia e così dolce come la nostra amata Kate?

Sulla camicia, firmata dal brand londinese Lisou, troviamo il simbolo che durante la quarantena della scorsa primavera è stato disegnato da migliaia di bambini in tutto il mondo, e che ha unito i Paesi dando un senso di positività.

Un senso che la duchessa ha voluto rievocare, ringraziando chi, ogni giorno, rischia la propria salute per la collettività, affermando:

Molti hanno dovuto lasciare le loro famiglie per settimane. Alcuni sono usciti dalla pensione per dare una mano, mentre altri hanno ricoperto nuovi ruoli per svolgere la loro parte nella lotta contro il coronavirus.

La Middleton ha dimostrato che, al di là delle dichiarazioni, anche un capo d’abbigliamento indossato nel momento giusto può comunicare ciò che le parole non dicono.

Foto: prideofbritain