Meghan Markle: la Duchessa del Sussex ha ricevuto il titolo di Fashion Influencer of the Year. Ecco come puoi ricreare i suoi migliori look.

Lo stile di Meghan Markle si è fatto notare, tanto che Lyst l’ha nominata la donna più influente della moda del 2019.

L’hai amata sugli spalti di Wimbledon e alle serate di gala insieme a Beyoncé, agli eventi per conto di sua Maestà la Regina Elisabetta.

Ma anche a quelli legati ai progetti più personali, come il lancio della prima capsule collection solidale della Duchessa del Sussex, Smart Set, un successo da sold out dedicato alle donne lavoratrici.

Video credit @msmojo

Dal punto di vista dei look, dopo aver trascorso una prima parte dell’anno avvolta in abiti delle griffe più importanti da Armani a Roland Mouret ha poi optato per dei look riciclati, soprattutto nel tour in Sudafrica insieme alla famiglia. Dove ha mixato capi sostenibili e local con outfit del suo armadio pre-gravidanza.

Per non parlare dei cappotti di Meghan Markle: ne ha indossati di ogni tipo, uno più bello dell’altro.

I migliori look di Meghan Markle

Quando parli della Duchessa del Sussex, non puoi non parlare dei suoi cappotti: sono uno più bello dell’altro.

E forse grazie al suo colore acceso, quello che è rimasto più scolpito nella nostra mente è il cappotto rosso di Sentaler, che Meghan Markle incinta ha indossato a gennaio 2019 in visita a una delle sue charity. E parliamo della combo colori con l’abito viola di Aritzia? Perfetto!

Nel 2019 la moglie del principe Harry ha abbinato spesso brand sostenibili e abbordabili con pezzi griffati e a gennaio 2019 con la combo Armani (il cappotto, un riciclo fashion) e il mini dress di H&M Maternity ha fatto il botto.

Semplice e neutrale, ma allo stesso tempo decisamente poco “royal”, i look di Meghan Markle la rappresentano perfettamente, senza mai tradire la sua personalità.

A febbraio 2019 Meghan si è fatta notare per due cose: il look chic con la combo abito di Oscar de la Renta a maxi stampe, gli stivali di Sarah Flint e i capelli fluenti hanno aiutato, ma anche la sua idea di scrivere messaggi di empwoerment al femminile sulle banane destinate alle prostitute di Bristol l’hanno fatta brillare.

Se c’è una cosa di cui Meghan Markle non può proprio fare a meno sono le camicie da donna, meglio se oversize.

Nel 2019 ne ha indossate tantissime, di ogni forma e nuance, abbinandole a gonne plissé come a Wimbledon 2019 e a pantaloni skinny, a giacche di jeans e a blazer chic.

Non ne ha mai abbastanza perché Meghan Markle ai look comfy non rinuncia mai e quando l’occasione non è troppo formale (ovvero: la Regina Elisabetta non è in vista) lei indossa una delle sue camicie.

Foto: meghansfashion