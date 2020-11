Prima dell’arrivo di Meghan Markle, il Principe Harry si è sempre sentito come una ruota di scorta, una sorta di terzo incomodo. A raccontarlo sarebbe stata l’esperta Reale Katie Nicholl, che durante un’intervista rilasciata a ET Canada avrebbe parlato della biografia Finding Freedom e di altri interessanti retroscena che riguardano il rapporto fra Harry, Kate Middleton e il Principe William.

Mentre la stampa ha sempre adorato l’idea che Harry, William e Kate Middleton fossero una squadra perfetta, Harry si è sempre sentito fuori posto. A volte l’ho persino sentito lamentarsi del fatto che si considerava un terzo incomodo, come se fosse la terza persona durante un appuntamento degli altri due. Non si è mai integrato perfettamente.

L’esperta reale ha spiegato che Kate e William si impegnavano davvero molto per far sentire Harry come un membro effettivo della “squadra”, ma purtroppo il giovane Principe si è sempre sentito come una sorta di ruota di scorta, un terzo incomodo nel rapporto fra il Duca e la Duchessa di Cambridge.

Video Credit Heads Together

Non è difficile credere, non vi pare?

Così Meghan Markle ha cambiato la vita del Principe Harry

Fortunatamente per Harry, le cose sono cambiate radicalmente quando nella sua vita è entrata l’ex attrice di Suits Meghan Markle. La donna rappresentava una boccata di ossigeno per il giovane ragazzo, che – come si legge su Vanity Fair – da quel momento ha cominciato a sentirsi più sicuro di sé:

Meghan gli ha dato la sicurezza necessaria per liberarsi di William e Kate, e per liberarsi da quel trio, che era a volte accogliente, ma che in realtà non era proprio quello che lui desiderava.

Oggi Meghan ed Harry vivono in America insieme al loro bambino, il piccolo Archie. La famiglia vive in una splendida casa a Montecito, circondata da amici e persone del mondo dello spettacolo. Di certo devono essere ormai ben lontani i tempi in cui il Principe si sentiva un terzo incomodo, non trovate anche voi?

Foto da CCN