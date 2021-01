L’inverno è già arrivato e non possiamo non conoscere le tonalità di tendenza inverno 2020 – 2021 e aggiornare così il nostro guardaroba.

Dai colori del cielo a quelli della Terra, ecco le nuance che abbiamo visto sfilare sulle passerelle delle famosissime griffe e che possiamo sfoggiare anche noi.

Rosso Samba

Questa tonalità di tendenza inverno 2020 – 2021 è un rosso voluttuoso e sensuale, che introduce un’energia allegra.

Il Samba è una gradazione del rosso più sobria e matura, che con il suo sottotono più scuro e intenso ricorda il colore di una mela matura.

Per queste sue caratteristiche, il Samba è ideale per creare look raffinati che non passeranno inosservati.

Il rosso samba, proprio grazie alla sua nota intensa, catalizza l’attenzione e se abbinato a colori speziati – come il color cammello chiaro – risulta estremamente elegante e chic.

Henné Bruciato

Un’altra tonalità del rosso di moda per questa stagione fredda è l’henné bruciato.

Si tratta di un colore molto intenso e profondo, che richiama i colori caldi e accoglienti della natura in autunno.

Questo rosso è altrettanto raffinato ed elegante, funziona particolarmente bene su abiti o capispalla in velluto più pesanti oppure in pelle e scarpe in vinile.

Questo colore sta bene con il nero e il marrone scuro.

Rosso mandarino

Tra le tonalità del rosso che animeranno il tuo guardaroba della stagione fredda c’è anche il mandarino, che aggiunge un tocco creativo e dinamico.

Questo rosso caldo e luminoso è una nota accentuata e provocante su ogni tipo di outfit.

Grazie all’ infuso di arancio, il rosso mandarino ha una grande forza dinamica.

Il rosso mandarino è una tonalità invernale fresca, giovanile ed eccentrica se indossato in un total look.

Questo colore si abbina con tonalità neutre, donando un aspetto solare e allegro anche all’outfit più classico.

Bellissimo è un completo pantaloni eleganti e blazer rosso mandarino con t-shirt bianca sotto-

Tonalità di tendenza inverno 2020 -2021: il Classic Blue

Una tonalità blu sconfinata, stiamo parlando del Classic Blue, che evoca il vasto e infinito cielo serale, che ci apre a un mondo di possibilità per i nostri outfit.

Questo colore è elegante e semplice, ma allo stesso tempo luminoso.

Per essere perfetta con il Classic Blue, il consiglio è quello di avvolgersi totalmente in questo colore, con un look tono su tono.

Questa tonalità blu profonda, ma vivida, è estremamente versatile, che rende ogni donna sicura di sé ed è sempre.

Il Classic Blue è bellissimo su un classico cappotto di lana blu come su un mini abito, ma anche per gli accessori.

Dress Blues

Il Dress Blues è un’altra tonalità di tendenza inverno 2020 – 2021, quasi simile al nero, un colore neutro e di facile abbinamento.

Ampiamente utilizzato da Victoria Beckham, il dress blues è perfetto per abiti da cerimonia in seta o velluto.

Questo colore sta bene anche su tubini, gonne, pantaloni classici larghi, giacche, spolverini in crepe di lana.

Verde oltremare

Questa tonalità di verde, profonda e forte, ha un sottotono blu che ricorda il colore vivido delle foglie appena bagnate dalla pioggia.

Si tratta di un colore che quando si indossa dona sicurezza ed equilibrio al look.

Il verde oltremare è un colore di classe e allo stesso tempo audace.

Il suo sottotono è caldo e brillante, capace di illuminare anche l’outfit più serio.

Questa tonalità di verde è perfetta su abiti da sera in seta o velluto, ma anche per illuminare e portare giocosità al tuo guardaroba da giorno.

Military Olive

Quale tonalità di tendenza inverno 2020 – 2021 scegliere se non il Military Olive, per un look casual e trendy.

Si tratta di una tonalità verde scuro, semi-neutra, che vira al marrone, con un accenno di giallo.

È una tonalità forte, perfetta per chi ama la moda sporty-chic.

Puoi indossarlo tono su tono oppure abbinato alla maggior parte degli altri colori di stagione, come il nero, il rosso o il rosa.

Verde pera

Il verde pera è una tonalità di verde che contiene una sfumatura di giallo molto desaturata, che ricorda il colore di una pera succosa.

Il Verde pera è un colore allegro, perfetto per illuminare i look invernali; sta bene su un abito da cocktail, che su una gonna asimmetrica, una camicia sportiva oppure pantaloni cropped.

Peach Nougat

Il peach nougat è un colore rosa intenso e avvolgente, morbida e femminile, perfetta per abiti lunghi e morbidi.

Questa nuance è raffinata, se indossata in un total look, ma il Peach Nougat può essere abbinato anche a colori forti come il blu elettrico.

Rose Tan

Un delicato rosa scuro, il Rose Tan trasmette un senso di compostezza.

Questa tonalità di tendenza inverno 2020 – 2021 è un rosa neutro polveroso, che trasmette serietà ed eleganza.

La nuance è perfetta su capi da giorno o da sera, purché sobri e raffinati.

I Colori della Terra

Tra le tonalità di tendenza inverno 2020 – 2021 ci sono anche tantissime nuance che richiamano le tonalità della Terra e che puoi abbinare facilmente e sono Sheepskin, Arenaria e Betulla Fulva.

Sheepskin

Questo colore, Sheepskin, è un cammello – rosa pallido, un colore assolutamente elegante e senza tempo.

Si tratta di una tonalità elegante e perfetta per smorzare i colori scuri dei tuoi outfit invernali.

Arenaria

Delicata e sabbiosa, questa bella tonalità è legata alla natura e crea una sensazione calda e invitante su ogni tipo di outfit.

Toffee

Toffee è un marrone ricco e avvolgente, con un pizzico di colore del miele, un perfetto neutro per la stagione fredda.

Betulla fulva

Il Tawny Birch – betulla fulva – è una tonalità rosata, terrosa e calda, che si può indossare in tutti i modi.

Questo colore è perfetto per creare outfit naturalmente chic ma comodi.

Ultimate Grey e Illuminating

Infine, tra i colori di tendenza inverno 2020 – 2021 vi è la coppia di nuance Ultimate Grey e Illuminating.

Questa selezione di due colori indipendenti esprimere un messaggio di forza, tra il grigio chiaro e il giallo acceso e vibrante.

Questi colori aggiungono al look un tocco di positività e allo stesso tempo stabilità, compattezza e solidità.