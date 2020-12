Che fine ha fatto Francesca Alotta? Scopriamo cosa fa oggi la cantante

Francesca Alotta è diventata molto popolare grazie all’incredibile successo di Non Amarmi, brano con il quale sbanca Sanremo in coppia con Aleandro Baldi.

Purtroppo la carriera di Francesca non si è poi rivelata all’altezza delle premesse e per una serie di ragioni è rimasta una meteora della nostra musica, scopriamo cosa fa adesso.

Francesca Alotta, gli inizi

Francesca Alotta nasce a Palermo, il 1º gennaio del 1968. Inizia la sua carriera come cantante facendo parte de Le Compilations di Domenica in e prendendo parti a vari album in qualità di corista.

Nel 1991 partecipa al Cantagiro e lo vince con il brano Chiamata urgente. L’anno dopo è a Sanremo in coppia con Aleandro Baldi e la celeberrima Non Amarmi con la quale stravince la sezione allora denominata Novità del Festival.

Il successo

Esce così il suo primo album, intitolato semplicemente Francesca Alotta. L’album oltre al brano sanremese contiene i singoli Fragilità e Batticuore.

Nel 1993, Francesca torna sul palco dell’Ariston con Un anno di noi e subito dopo esce l’album Io e te, che contiene anche il duetto con Fiordaliso nel brano Viaggiando.

Nello stesso anno Francesca è ospite fissa a Domenica in, mentre cerca di conquistare i mercati internazionali e ci riesce col singolo Yolanda cantato in duetto con Augusto Enriquez dei Moncada.

Gli ultimi anni

Nel 1997 Francesca pubblica un album di canzoni dedicate alla luna, duettando anche con Loredana Bertè in E la luna bussò. Nel 1999 è la protagonista del musical Cenerentola di Tony Cucchiara.

Dopo anni di silenzio la rivediamo in tv nel 2004 a Music Farm, il reality che si proponeva di rimettere in forma le star, ma viene eliminata da Marco Armani. Tornerà nel 2018 ad Ora o mai più, al quale farà seguito l’album Anima Mediterranea, in cui Francesca reinterpreta classici della canzone napoletana e siciliana.

Sono stati anni difficili per Francesca, come ha raccontato recentemente a Vieni da me, in una toccante intervista, anni in cui ha dovuto affrontare diverse difficoltà nella vita privata, a cui si sono aggiunti problemi di salute.