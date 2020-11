Che fine ha fatto Mariella Nava? Scopriamo cosa fa oggi la cantautrice

Mariella Nava è una delle cantautrici più apprezzate di casa nostra, che ha scritto tante canzoni anche per altri artisti. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo quali sono i suoi ultimi progetti.

Mariella Nava

Mariella Nava, all’anagrafe Maria Giuliana Nava nasce a Taranto, il 3 febbraio 1960. Inizia la sua carriera sul finire degli anni 80 come autrice. A scoprirla Gianni Morandi, che incide la sua Questi figli. Nel 1987 e nel 1988 è a Sanremo, rispettivamente con Fai piano e Uno spiraglio al cuore. Entrambi i brani faranno parte del suo primo album Per paura o per amore.

Nel 1989 è la volta di Il giorno e la notte che contiene il brano Dentro di me che viene censurato a causa del testo. Maurizio Costanzo prende le difese della Nava invitandola più volte nel suo celebre show. Nel 91 Mariella torna a Sanremo con Gli uomini, e in veste di autrice per Renato Zero con Spalle al muro. Nello stesso anno esce il suo terzo album Crescendo.

Così è la vita

Negli anni novanta, la Nava intensifica la sua carriera come autrice: Mietta, Mango, Loredana Bertè, Andrea Bocelli, sono solo alcuni degli artisti che cantano i brani di Mariella. Nel 92 e nel 94 è a Sanremo, rispettivamente con Mendicante e Terra mia. Singoli degli album che escono dopo le sue partecipazioni sanremesi sono Mendicante e altre storie e Scrivo.

Nel 1998 la Nava pubblica il nuovo album Dimmi che mi vuoi bene. L’anno dopo torna a Sanremo con Così è la vita, classificandosi al terzo posto. Due anni dopo è ancora a Sanremo, in coppia con Amedeo Minghi e il brano Futuro come te. L’album è Pazza di te. Nel 2002 con Il cuore mio arriva sesta sul palco dell’Ariston. Segue l’album Questa sono io.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni Mariella ha pubblicato tre dischi di inediti: Dentro una rosa (2007), Tempo mosso (2012) ed Epoca (2017). Ha fondato una propria etichetta discografica, ha scritto per altri artisti e ha firmato le musiche di noti spot pubblicitari.

Nel 2019 ha iniziato una collaborazione con le amiche colleghe Grazia Di Michele e Rossana Casale. Il primo singolo rilasciato con questo nuovo progetto, uscito un paio di settimane fa, si intitola Segnali Universali.