Kate Middleton, ecco perché quest’anno non indosserà una tiara

Kate Middleton, come in ogni occasione pubblica della Famiglia Reale, indossa una bellissima e preziosa tiara.

È un momento emozionante quando per tutti noi quando la Duchessa di Cambridge esce con una tiara; tanto più da quando abbiamo visto Kate indossare un copricapo scintillante solo dieci volte nei suoi nove anni come membro della famiglia reale.

Il sito web ufficiale della famiglia reale ha rivelato ad ottobre:

In linea con le attuali linee guida del governo e come precauzione ragionevole nelle circostanze attuali, non ci saranno eventi su larga scala a Buckingham Palace o al Castello di Windsor per il resto di quest’anno.