80 anni lui, 36 anni lei, il loro amore va oltre i pregiudizi. Fanno coppia da 7 anni e lui le ha regalato un’isola

Lui 80 anni, lei 36. Tra Roberto Cavalli e Sandra Nilsson ci sono ben 36 anni di differenza e ciò ha scatenato moltissimi polemiche da parte degli utenti del web. I due, però, sembrano non badare in alcun modo alle critiche e si godono il loro amore in piena serenità, mostrandosi felici anche sui social.

Chi è Sandra Nilsson, compagna di Roberto Cavalli

Sandra Nilsson nasce in Svezia nel febbraio del 1985. A 14 anni inizia a lavorare nel mondo della moda. Con il passare degli anni nella sua carriera ha ricevuto moltissimi premi. Tra questi ricordiamo la vincita del titolo Miss Salmin, Miss UE e Miss Bikini Model.

Nonostante i numerosi premi che hanno segnato la sua carriera ce n’è uno, però, sicuramente molto importante. Infatti, ricordiamo che Sandra Nilsson nel 2006 ha vinto il premio di Donna più bella della Svezia. Nel 2014. stando da quanto riportato dalle cronache rosa, inizia la sua storia con il noto stilista Roberto Cavalli.

L’amore tra i due fa molto discutere per la differenza di età che li separa. Nonostante ciò, però, Roberto Cavalli e Sandra Nilsson non badano alle critiche e alle polemiche e si godono la lo storia in piena libertà, mostrandosi innamorati e felici anche sui social. Non mancano, poi, i folli gesti d’amore. Come il regalo da parte del noto stilista che ha regalato alla sua innamorata l’isola di Stora Rullinger. Ricordiamo che il lembo di terra si trova proprio nela terra della compagna ed ha un valore di 2 milioni di euro.