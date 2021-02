A San Valentino l’influencer pubblica una foto con lui che bacia Tommaso Zorzi poi la rimuove ma i follower riescono a fare screen del post

Nel giorno della festa degli innamorati tutti hanno contribuito a condividere l’amore sui social pubblicando scatti romantici con i rispettivi amori. Oggi, si ritrova al centro di alcune polemiche Marco Ferrero, in arte Iconize, che nel giorno di San Valentino ha pubblicato il bacio con l’ex fidanzato Tommaso Zorzi. Pochi minuti dopo, però, ci ripensa e rimuove il post.

Nel giornata più romantica dell’anno, Iconize ha voluto condividere l’amore su Instagram pubblicando un bacio con l’ex fidanzato Tommaso Zorzi, accompagnato da una semplice didascalia:

San Valentino.

Nulla di male, se non per il fatto che qualche minuto dopo Iconize ci ripensa e decide di rimuovere il post dalla sua pagina Instagram.

Iconize e le polemiche in cui è stato coinvolto

Marco Ferrero, 29 anni, in arte Iconize, è un influencer e videomaker. Negli scorsi mesi è stato al centro di una polemica che ha portato ad una drastica riduzione dei suoi followers su Instagram. Stando a quanto emerso, infatti, il giovane avrebbe finto un aggressione omofoba.

Ospite nel salone di Barbara D’Urso, il giovane ha raccontato di essere stato vittima di un’aggressione in un parco a Milano mentre stava facendo una passeggiata con il suo cane. La questione, però, è rimbalzata nella casa del GF Vip dove Dayane Mello ha rivelato che in realtà si trattasse di una finta aggressione.

Ma Iconize oltre che per questo episodio da dimenticare è anche conosciuto per la sua storia d’amore con Tommaso Zorzi. I due si sono conosciuti grazie all’amica del cuore di Tommaso, Aurora Ramazzotti che li ha presentati. Da lì, l’inizio di questa storia terminata poi per le numerose incomprensioni tra i due.

Sembra, comunque, che i due non si siano lasciati nel migliore dei modi tanto che Tommaso lo ha accusato di essere smanioso di protagonismo e ha dichiarato a riguardo: