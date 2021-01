Accuse a Carlotta dell’Isola: “Il pianto frutta”

Critiche a Carlotta dell’Isola nella Casa del Grande Fratello Vip. Chi le punta il dito contro è, tanto per cambiare, la solita Cecilia Capriotti, che, nonostante condivida il letto con l’ex partecipante di Temptation Island, non ha mai dato segno di apprezzarla granché. Anzi, spesso, anche per le questioni più futili, l’ha contestata. Si è ripetuta nelle scorse ore, quando ha evidenziato le circostanze durante le quali la co-inquilina avrebbe versato lacrime che non le sono parse sincere. L’ha rimproverata di fare dei teatrini esclusivamente allo scopo di guadagnare consensi.

Carlotta dell’Isola: lamentele per il suo comportamento

In tre circostanze nello specifico, Cecilia Capriotti ha finito per insospettirsi assistendo alle lacrime di Carlotta dell’Isola. Mentre aveva un alterco con Tommaso Zorzi ha pianto nel momento in cui, a detta dell’attrice, avrebbe dovuto assumersi le sue responsabilità. Quindi ha nominato Maria Teresa Ruta e, in lacrime, si è scusata. Infine, questo giovedì, avrebbe prima indicato come sua preferita Stefania Orlando, poi sarebbe corsa a piangere da Cecilia Capriotti e le avrebbe chiesto scusa per non aver scelto lei.

“Puzza” di strategia

Cecilia Capriotti si è lamentata del comportamento di Carlotta dell’Isola. Le ha consigliato di dimostrare una maggiore coerenza nell’occasione in cui prende una posizione.

Secondo la showgirl, non dovrebbe tornare sui propri passi ogni volta che assume una decisione. Se, quando si espone, scoppia a piangere, potrebbe semplicemente trattarsi di una strategia.

Pianto del coccodrillo

Se fai una cosa – ha proseguito la Capriotti su Carlotta dell’Isola – devi andare fino in fondo. Sua nonna le diceva: “Il pianto frutta”. Il pianto lo ha ritenuto un po’ eccessivo. Se all’inizio non ti poni il problema, non lo devi fare neanche dopo. Altrimenti sembra il pianto del coccodrillo. Una decisione bisogna portarla avanti.

Carlotta dell’Isola: accuse rispedite al mittente

Accuse rispedite al mittente da Carlotta: un giorno stava male e si è chiusa in bagno da sola senza farsi vedere. Non vuole che pensi che pianga a comando.