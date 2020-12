Adriana Volpe dopo mesi rivela finalmente i motivi della crisi con il marito

Dopo mesi di prolungato (e assordante) silenzio, Adriana Volpe riprende parola sul suo stato sentimentale. Nelle scorse settimane il magazine Chi di Alfonso Signorini ha assicurato che il legame tra la conduttrice di Ogni Mattina e il marito Roberto Parli si è definitivamente spezzato.

Adriana Volpe fa un’ammissione

Contattata dal settimanale Nuovo, Adriana Volpe non ha completamente confermato le voci pur ammettendo che qualcosa nel rapporto ha finito per rompersi. Resta da stabilire se la bella trentina abbia preferito o meno toccarla piano, onde evitare di suscitare clamore mediatico. Del resto ha una figlia piccola da proteggere….

Si naviga a vista

Il giornalista ha stuzzicato la presentatrice chiedendole perché, anziché trasferirsi da Roma (città in cui abitava prima dello sbarco su Tv8) a Milano, per stare più vicina a Roberto non abbia traslocato in Svizzera, a Lugano, dove lui cura parte dei suoi affari. La replica tranchant di Adriana ha ribaltato completamente la prospettiva: potrebbe anche lui pensare a trasferirsi – ha dichiarato -, comunque per il momento navigano a vista.

Premesso che resta tuttora da definire se la separazione sarà temporanea oppure definitiva, uno dei fattori scatenanti l’allontanamento è la ‘logistica di coppia’. Ma c’è dell’altro: il magazine diretto da Riccardo Signoretti ha infatti garantito che i veri problemi nel legame siano emersi mentre Adriana Volpe ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip.

I veri problemi emersi

In particolare, il compagno avrebbe provato un forte dispiacere per via del feeling tra la moglie e il modello Andrea Denver all’interno della Casa più spiata dagli italiani. Pettegolezzi in giro da parecchio e al cui riguardo mancano conferme o smentite.

Adriana Volpe rifarebbe ugualmente il GF Vip

Ad ogni modo, va precisato come il modello veronese e la co-inquilina, oltre a una amicizia sana, non si siano mai spinti oltre. Alla luce di ciò Adriana Volpe rifarebbe comunque il Grande Fratello Vip: le ha dato tanto e le ha consentito di farsi conoscere per chi è davvero.