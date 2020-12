Ex concorrente del Grande Fratello Vip si sposa: l’annuncio a sorpresa

Di recente è arrivata la bella notizia da parte di un’ex concorrente del Grande Fratello Vip la quale ha deciso di sposarsi. Si tratta di Mary Falconieri la quale ha partecipato al celebre programma condotto da Alfonso Signorini nella 14esima edizione. Ecco tutti i dettagli del suo matrimonio con Giuseppe Schiavello.

Molto presto Mary Falconieri diventerà la moglie di Giovani Schiavello. A dare il bellissimo annuncio è stata lei stessa la quale ha deciso di rilasciare una dichiarazione a riguardo sul settimanale “Novella 2000”. I due futuri sposi sono fidanzati da circa un paio di anni ed ora finalmente hanno deciso di convolare a nozze.

Qualche anno fa, nella casa più spiata d’Italia Mary Falconieri aveva avuto una liaison con Giovanni Angiolini. Adesso la ragazza sta per diventare la moglie di Giuseppe Schiavello. In un’intervista rilasciata alla rivista settimanale di Roberto Alessi, l’ex gieffina ha rivelato tutti i dettagli del matrimonio.

Stando alle sue dichiarazioni il matrimonio prenderà luogo il giorno 8 luglio 2021 con un rito religioso nella cattedrale di Nardò, luogo in cui la donna è nata e cresciuta. Nel frattempo dei preparativi, Mary e Giuseppe sperano che entro quella data la pandemia che è in corso sarà finita in modo tale da poter celebrare le loro nozze in maniera serena.

Per quanto riguarda il loro viaggio di nozze, quest’ultimo è previsto per il Giappone ma verrà fatto in un secondo momento a causa di alcuni impegni lavorativi di entrambi. Sembra che Mary e Giuseppe si siano conosciuti grazie a degli amici in comune. Lo stesso Schiavello seguiva già l’influencer su Instagram e l’ha subito conquistata. Ecco cosa ha assicurato l’ex gieffina:

Mi tratta come una principessa.

Attualmente, Mary Falconieri ha deciso di prendere le distanze dal mondo dello spettacolo. Nonostante ciò lei stessa non ha escluso l‘ipotesi di tornare un giorno a partecipare ad una nuova edizione del reality. Nel frattempo, la ragazza lavora come infermiera e influncer ed ha anche creato un brand di tute: Mindset.