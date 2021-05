Akash Kumar dice addio all’Isola dei Famosi

L'ex naufrago ha deciso di non presentandosi più in studio

Nonostante la sua breve permanenza in Honduras, è stato senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi dell’Isola dei Famosi. Stiamo parlando dell’ex naufrago dagli occhi di ghiaccio Akash Kumar. Il modello, infatti, ha preso la decisione di non presentarsi più in puntata come ospite, salutando dunque il reality per sempre.

Akash Kumar dice addio per sempre all’Isola dei Famosi. É questa la decisione presa dal modello il quale ha fatto la scelta di abbandonare questa esperienza. L’annuncio è stato fatto tramite delle Instagram Stories sul suo profilo ufficiale. Queste sono state le sue parole:

La mia presenza in studio termina qua… non sarò più presente.

Con queste parole, dunque, Akash Kumar ha deciso di non essere più presente nelle varie puntata dell’Isola dei Famosi. Stando alle sue parole, quella di Akash sembra una scelta ben convinta e che mette la parola fine ad un’esperienza che forse per il modello non si è rivelata molto positiva.

Akash Kumar saluta per sempre l’Isola dei Famosi, ecco il motivo della scelta

Dopo l’annuncio della sua decisione, il modello non ha rivelato molti dettagli riguardo la scelta fatta. Le uniche parole con cui l’ex naufrago ha motivato quanto dichiarato sulla sua pagina social sono state queste:

È meglio dare spazio a persone che creano dinamiche.

Dunque è stata questa l’unica spiegazione che il modello dagli occhi di ghiaccio ha rilasciato dopo l’annuncio di quanto dichiarato. Probabilmente l’addio della presenza di Akash nelle varie puntate dell’Isola dei Famosi sarà definitivo.

Tuttavia, però, il modello non è l’unico ad aver preso la decisione di non essere più presente in studio. Anche Paul Gascoigne, infatti, non è presente nelle varie puntate del reality. L’ex calciatore attualmente si trova Londra per risolvere i problemi alla spalla avuti durante la sua permanenza in Honduras. Sono stati molti gli infortuni che, purtroppo, hanno costretto alcuni naufraghi ad abbandonare definitivamente il gioco.