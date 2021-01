Alba Parietti cambia look e posta la foto sui social: irriconoscibile

Alba Parietti ricorre a un nuovo look. La nota opinionista televisiva viene da settimane di forte esposizione mediatica anche per il figlio, Francesco Oppini. Il ragazzo, entrato nella Casa del Grande Fratello Vip 5, è stato coinvolto in alcune delle dinamiche più importanti nelle Casa durante i primi mesi. In particolare, l’avvicinamento a Tommaso Zorzi ha catturato l’attenzione di pubblico e telespettatori.

Alba Parietti: la parentesi del figlio al GF Vip

L’influencer ha alla fine ammesso di aver perso la testa per Francesco. Un sentimento non corrisposto, in quanto lui è già felicemente fidanzato (con una compagna). Ciò non esclude, però, che i due abbiano tempo e modo di frequentarsi una volta lasciato il programma.

Sani principi

Qualora Mediaset confermasse i piani precedentemente annunciati, la finale è prevista su Canale 5 l’8 febbraio. Presumibilmente nel lotto dei concorrenti figurerà pure Tommy, uno dei personaggi più amati di questa quinta lunghissima edizione.

Ciò che ha colpito soprattutto di Francesco Oppini è l’estrema educazione e garbo. Tolte alcune uscite francamente rivedibili, ha dimostrato di essere una persona con sani principi. Merito, senza dubbio, dei preziosi insegnamenti veicolati dai genitori, Franco Oppini e Alba Parietti.

Rinfrescata all’immagine

La piemontese è una donna tutta d’un pezzo. Il successo ha bussato alla sua porta per via anche della sua innegabile bellezza, oltre che intelligenza. Aspetto estetico ancora oggi da lei attentamente curato. Dal momento in cui ha optato a favore di un taglio più corto ha spesso sfoderato il suo lato camaleontico. In occasione della sua partecipazione su Rete 4, poi annullata a causa dei fatti di Washington, la popolare conduttrice si è recata dal proprio parrucchiere di fiducia per dare una ulteriore rinfrescata al suo look.

Alba Parietti vira sul biondo sfumato

Confermando il bob leggermente scalato, ha principalmente rivisto il colore, virando su un biondo sfumato, con tinte naturali e leggere. Il nuovo tono pone del resto in risalto magnificamente il colore dei suoi occhi, così come la maggiore voluminosità della chioma. Il risultato, condiviso su Instagram, ha raccolto tanti commenti positivi.