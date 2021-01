Cristiano Malgioglio lancia la rivelazione-bomba: “Con lui una bellissima storia di 6 anni, poi si è sposato”

Cristiano Malgioglio e i segreti inconfessabili. I segreti raccontati negli studi di Verissimo a Silvia Toffanin durante la puntata trasmessa nel pomeriggio di sabato 9 gennaio 2021, su Canale 5. Il paroliere viene da una nuova avventura al Grande Fratello Vip, dove ha stretto relazioni importanti, che, chissà, magari proseguiranno pure una volta concluso il programma.

Cristiano Malgioglio: la preferenza per Dayane Mello

Appena uscito dal gioco, Malgioglio ha detto il nome di chi, secondo il suo punto di vista, merita di vincere, optando per Dayane Mello. La modella brasiliana ha una storia difficile alle spalle, di povertà e abusi nell’infanzia. E in questo suo animo ferito ci si è rispecchiato Cristiano Malgioglio, che ben sa cosa significhi la parola sofferenza, sebbene in tivù il suo compito sia quello di divertire i telespettatori.

Il ricovero di Piero Chiambretti lo ha terrorizzato

Accolto negli studi di Verissimo, il ciuffo più biondo dello spettacolo italiano ha raccontato alla padrona di casa di voler ridere e scherzare ma poi si è commosso parecchio. In questo periodo – ha confessato – è stato male. La pandemia lo aveva messo sottosopra, un’esperienza terribile.

Quando ha visto quello che è capitato a Piero Chiambretti ha nutrito il timore di ammalarsi. La proposta del GF Vip lanciatagli da Signorini l’ha colta al volo perché aveva l’esigenza di socializzare e di abbracciare delle persone.

Colpo di fulmine con un marinaio

Dopodiché Cristiano Malgioglio si è lasciato andare ad alcuni dettagli circa la sua sfera privata. Ha avuto delle splendide relazioni, ma non ha mai avuto un porto sicuro. Una, bellissima, è durata 6 anni. Aveva conosciuto un marinaio ed era scattato un colpo di fulmine.

Cristiano Malgioglio: figlio chiamato in suo onore

Non appena lui si trovava in Italia andava in ogni porto dove attraccava. Sarebbe stata la storia più importante della sua vita, poi lui ha finito per sposarsi e suo figlio lo ha chiamato Cristiano Junior. Adesso ha una piacevole relazione con un ragazzo turco più giovane di lui: spera possa continuare perché scadono sempre.