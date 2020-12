Alberto Urso va al GFVip: la frase che Tommaso Zorzi aveva pronunciato contro di lui

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri lunedì 21 dicembre è stato ospite Alberto Urso. Quest’ultimo, insieme alla cantante Arisa, ha regalato uno show natalizio agli inquilini della casa in occasione delle feste. Tuttavia, al suo ingresso, tutti hanno ricordato la frase poco carina che Tommaso Zorzi aveva pronunciato nei suoi confronti.

La ventottesima puntata del Grande Fratello Vip è stata molto speciale in occasione dell’arrivo del Natale. I redattori del programma hanno organizzato uno show natalizio per i concorrenti i quali hanno potuto godere della presenza di Arisa e Alberto Urso. Forse un po’ di meno Tommaso Zorzi il quale in passato si era rivolto al vincitore di Amici con parole non troppo lusinghiere.

Tommaso Zorzi è une degli influencer più amati e stimati nel mondo dei social. Il gieffino è dotato di un grande senso dell’ironia attraverso il quale è solito commentare le gesta dei personaggi famosi sul suo profilo Instagram.

Tra i suoi numerosi giudizi spicca quello rivolto ad Alberto Urso, ex concorrente e vincitore di una vecchia edizione di Amici. Alla luce dell’ingresso del celebre cantante nella casa del Grande Fratello Vip, da qualche ora gira sui social un video in cui Tommaso Zorzi pronuncia:

Alberto Urso, due cog***** così non me li facevo da un po’.

Queste sono le parole poco lusinghiere che il famoso influencer avrebbe rivolto al cantante. Nonostante ciò, all’interno della casa non c’è stato nessuno scontro tra i due. Tommaso Zorzi sembra aver apprezzato molto la sua esibizione così come quella di Arisa.

Infatti Alberto Urso ha regalato una performance eccellente sia agli inquilini della casa sia a tutto il pubblico del programma condotto da Alfonso Signorini. Tuttavia, il cantante non era solo. A esibirsi insieme a lui c’era Arisa la quale già era entrata qualche ora prima nel Cucurio per salutare il suo amico Cristiano Malgioglio.