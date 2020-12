Cristiano Malgioglio lascia la casa del GF Vip: la clamorosa proposta dei gieffini

Cristiano Malgioglio eliminato. Le previsioni della maggior parte del pubblico volevano che Giacomo Urtis facesse le valigie. E invece il Grande Fratello Vip 5 ha riservato l’ennesima sorpresa.

Cristiano Malgioglio fuori: co-inquilini spiazzata dall’esito del televoto

Un colpo di scena piuttosto clamoroso che ha spiazzato per primi i co-inquilini, all’inizio convinti si trattasse di uno scherzo. Non credevano all’esito del televoto. Commossi dall’addio del paroliere, i concorrenti ancora in gioco hanno avanzato una proposta pur di non vederlo andare via.

La richiesta di Maria Teresa Ruta

Nella puntata andata in onda su Canale 5 venerdì 18 dicembre Cristiano Malgioglio è stato decretato come il nuovo eliminato dalla Casa più spiata dagli italiani. Il celebre cantautore era entrato appena un paio di settimane fa nella trasmissione. Eppure la sua simpatia incontenibile e il “caratterino” palesato in determinate circostanze si sono rivelate linfa vitale per le dinamiche del reality, confermato fino a febbraio 2021.

Sentito il verdetto, i partecipanti si sono sciolti in lacrime al momento dei saluti e hanno avanzato una speciale richiesta alla produzione. Dato che la sua famiglia sta in Sicilia, e non poteva raggiungerli, secondo Maria Teresa Ruta sarebbe stato carino farlo rimanere lì dentro in qualità di ospite. Ha bisogno di passare il Natale con qualcuno, ha concluso la conduttrice.

Offerte declinate

Alla richiesta si è dimostrato favorevole Alfonso Signorini, che ha perorato la causa. Lo stesso ha fatto Antonella Elia, disposta ad accogliere Cristiano Malgioglio la Vigilia. Il diretto interessato ha declinato, tuttavia, le offerte ed ha chiarito di non voler rientrare nella Casa.

Cristiano Malgioglio affossa Giulia Salemi

Dopodiché Signorini ha svelato i numeri del televoto. Il 6,2% dei votanti ha desiderato salvare Malgioglio, contro il 6,8 per cento di Giacomo Urtis, nettamente distaccati rispetto a Maria Teresa Ruta (32%) e Tommaso Zorzi (55%). Prima di congedarsi la Malgy ha attaccato Giulia Salemi, colpevole, a suo dire, di averlo mandato in nomination senza fornire valide motivazioni.