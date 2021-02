Alena Seredova deve fare i conti con il corpo che è cambiato e parla con i follower della sua alimentazione

Dopo la fine del matrimonio con Gianluigi Buffon, Alena Seredova ha ritrovato l’amore accanto ad Alessandro Nasi. Dalla loro storia, lo scorso maggio è nata la piccola Vivienne. Nonostante la gioia portata dalla piccola in famiglia, la modella deve fare i conti con il cambiamento del suo corpo dopo la gravidanza.

La nascita della piccola Vivienne lo scorso maggio ha portato moltissima gioia nella vita di mamma Alena e papà Alessandro. Dopo la nascita della piccola, però, la modella deve fare i conti con i cambiamenti del suo corpo del quale non è molto soddisfatta.

Per questo motivo, come ha annunciato anche alle sue followers su Instagram, sta seguendo una dieta per perdere chili ed è anche molto disponibile a scambiare consigli con altro neo mamme riguardo il regime alimentare. Tuttavia, si assicura che le sue followers seguano una dieta salutare che non crei danni alla loro salute.

In una sessione di risposta ad alcune domande da parte delle sue followers, l’ex moglie del portiere della Juventus Gianluigi Buffon Alena Seredova afferma come il suo corpo sia cambiato dopo la gravidanza, il parto e l’allattamento. Dunque sono giunti dei chili in più che la modella sta avendo difficoltà a perdere.

Per cui, come confidato alle sue followers sui social, ha deciso di intraprendere una dieta per perdere circa 8 chili. Tuttavia, sottolinea come sia importante seguire delle diete equilibrate e salutari che non mettano a rischio la nostra salute.

Però, anche se Alena sta riscontrando questa difficoltà sottolinea comunque il messaggio di doversi voler bene. E in una sessione di domande e risposte con una sua follower neo mamma, con la quale vuole scambiarsi una dieta, scrive: