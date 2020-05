Alena Seredova da giovane, la foto a 14 anni Alena Seredova posta una sua foto da giovane, di quando aveva solo 14 anni e i suoi follower apprezzano; decine di commenti pieni di complimenti

Alena Seredova è una bellissima donna. Raggiante più che mai, dopo aver dato alla luce la sua terza figlia, Vivienne Charlote, avuta dal suo attuale compagno Alessandro Nasi, la showgirl ha deciso di condividere con i suoi follower uno scatto di qualche anno fa. Nella foto, una giovanissima Alena Seredova di 14 anni che ha fatto il pieno di complimenti sul suo profilo Instagram.

Alena Seredova è una delle showgirl più amate in Italia. I suoi modi di fare, la sua bellezza, la sua determinazione e il fatto di aver saputo gestire un momento terribile per lei con dignità e a testa alta le hanno portato la stima e l’ammirazione degli italiani che la seguono con affetto.

La showgirl ha recentemente condiviso, sul suo profilo Instagram, uno scatto da quando aveva solo 14 anni. Una foto in bianco e nero, bellissima, capelli cortissimi a caschetto, sopracciglia al naturale e un sorriso inconfondibile. Nei commenti solo complimenti… qualcuno ha anche ironizzato sulla sua somiglianza con l’attrice Alessandra Martines, scrivendo: “Quando Alena era Fantaghirò”.

Per chi non la conoscesse ancora, ecco chi è Alena Seredova. La showgirl è nata il 21 marzo 1978 a Praga. Ha fatto il suo debutto nel mondo della moda prestissimo, a soli quindici anni. Due anni dopo, nel 1995, Alena Seredova si trasferisce a Milano. Nel 1998, quando aveva 20 anni, vince il titolo di Miss Repubblica Ceca e partecipa come concorrente a Miss Mondo classificandosi quarta.

In Italia esordisce in tv a fianco di Giorgio Panariello nel programma Torno Subito. Alena Seredova è anche un’attrice. L’abbiamo vista nei film Ho Visto le stelle (2003), Christmas in Love (2004), Un’estate al mare (2008) e Un’estate ai Caraibi (2009). Di solito, Alena Seredova ha avuto ruoli in commedie e cinepanettoni. Resta indimenticabile anche il suo calendario 2005 per Max. In tv Alena Seredova ha partecipato, nel 2005, anche a Domenica Sportiva.

Nel 2011, dopo 4 anni di fidanzamento, Alena Seredova ha sposato il portiere della Juventus, Gigi Buffon dal quale ha avuto 2 figli, Louis Thomas e David Lee. Dopo il tradimento di Gigi Buffon, i due si separano consensualmente nel 2014 e firmano le carte per il divorzio nel 2018.

Attualmente vive una nuova storia d’amore con Alessandro Nasi dal quale ha avuto una meravigliosa bambina, Vivienne Charlotte.