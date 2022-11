Alessandra Celentano confessa: “Ho litigato con Maria De Filippi, ecco perché”

In questi giorni si sta molto parlando dell’intervista che Alessandra Celentano ha rilasciato a Belve. Qui la maestra di ballo di Amici di Maria De Filippi si è messa a nudo raccontando aneddoti non solo della sua vita lavorativa ma anche privata. In particolar modo, Alessandro Celentano ha svelato di aver avuto degli attriti con Maria De Filippi: scopriamo insieme il perché.

Alessandro Celentano fa una rivelazione choc su Maria De Filippi. Ospite di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, la maestra di ballo di Amici ha rivelato di aver discusso fortemente con la regina del piccolo schermo italiano.

Stando alle parole della temuta maestra, pare che le scintille tra le due ci siano state durante l’edizione di Amici 19. Il motivo? Pare che la conduttrice abbia accusato Alessandra Celentano di non avere empatia con uno degli allievi della scuola. Ciò ha portato ad un allentamento in seguito al quale le due donne non si sono parlate per un po’.

Questo è quanto rivelato dalla maestra di ballo a riguardo:

Ci sono rimasta molto male. Una volta mi disse: Non capisco cosa ci fai qui ad Amici, perché non dirigi la Scala? Umanamente non sai rapportarti con i ragazzi. Sei proprio scema, se non ti volessi così bene ti caccerei a calci nel didietro. E guarda che non scherzo.

A Belve Alessandra Celentano ha raccontato di esserci rimasta molto male per quanto detto dalla conduttrice ed ha rivelato:

Prima di tutto io alla direzione de La Scala ci sono già stata. Quindi ho già dato da quel punto di vista. Non ci sono rimasta perché il mio ex marito mi chiese di venire a vivere a Roma. Quindi hanno coinciso delle cose insieme. Mi è dispiaciuto, altrimenti non avrei mai lasciato il teatro.

Infine, la maestra ha dichiarato: