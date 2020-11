Proprio sul più bello, la beffa. Maykel Fonts sarà costretto per cause di forza maggiore a saltare la finale di Ballando con le Stelle 2020. Il partner in pista di Alessandra Mussolini è risultato positivo al Covid-19. La notizia è ufficiale, data dalla padrona di casa Milly Carlucci, su Instagram.

Maykel Fonts escluso, Alessandra Mussolini in forse

Stando a quanto confermato dalla conduttrice, Alessandra Mussolini dovrà stare lontana dal teatro secondo il regolamento, fino a quando non ci sarà la certezza assoluta di non mettere a repentaglio l’incolumità altrui. La Carlucci ha spiegato di non sapere ancora se l’ex europarlamentare potrà concorrere alla puntata conclusiva, fissata a sabato 21 novembre. Sicuramente la Mussolini è sola, almeno per il momento.

I primi sintomi domenica

Milly Carlucci ha raccontato che Maykel Fonts si è sentito male nel corso di domenica scorsa e alla luce dei sintomi si è sottoposto ad alcuni tamponi. Due sono risultati negativi, il terzo positivo. Hanno effettuato vari test molecolari alla Mussolini, sempre con esito negativo.

Tuttavia, prima di avere il via libera per salire nuovamente sul palco bisognerà ottenere la assoluta garanzia che la sua presenza non rischi di ripercuotersi sulla salute degli altri concorrenti e protagonisti dello show. Non lo sanno ancora se gareggerà.

Ostacoli lungo il percorso

Il percorso ha opposto parecchi ostacoli sia a Maykel Fonts sia ad Alessandra Mussolini, la quale è stata vittima di un malore in diretta nella puntata di Ballando andata in onda sulla rete ammiraglia della tv di Stato il 7 novembre. Nel mentre il cubano, classe 1976, ha riportato un infortunio.

Alessandra Mussolini delusa per la fine della collaborazione con Maykel Fonts

In un video Alessandra Mussolini – commossa – ha espresso dispiacere per i recenti sviluppi. Maykel non potrà essere con lei all’appuntamento clou, e con ogni probabilità anche lei rimarrà fuori. Il rammarico è grande per gli sforzi compiuti. Si sono sempre divertiti e, come ha detto Carolyn Smith, si è sempre buttata.