Per la prima volta, Alessandro Cecchi Paone ha rivelato che, in passato, lui e Paolo Brosio si sarebbero baciati. Al momento l’ex storico inviato del Tg4 di Emilio Fede non ha commentato la rivelazione fatta dal divulgatore scientifico.

Alessandro Cecchi Paone: clamoroso retroscena su Paolo Brosio

Lasciando tutti quanti a bocca aperta nello studio di Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso, di cui è uno degli opinionisti di punta, Alessandro Cecchi Paone si è lasciato scappare un clamoroso retroscena su Paolo Brosio, confessando di averlo baciato in seguito ad una serata dove entrambi erano particolarmente stanchi e stravolti.

Uno scambio ‘affettuoso’

Hanno lavorato lungamente insieme a Milano 2 al Tg4, durante la Guerra del Golfo: correva il 1990/1991, ricorda l’ex conduttore de La Macchina del Tempo. Una notte lui e Paolo Brosio – ha proseguito – erano particolarmente stanchi, stravolti e soli, così hanno finito per baciarsi.

L’uscita di Cecchi Paone sarà in qualche maniera commentata da Brosio? A quanto pare i due si sarebbero scambiati il bacio ben prima che Alessandro facesse pubblicamente coming out nei primi anni 2000.

La grande passione di Paolo Brosio con Marialaura De Vitis

La vita di entrambi è cambiata rispetto ad allora. Oggi Brosio, reduce da una breve esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, è felicemente impegnato con la giovanissima modella Marialaura De Vitis, con cui ha ammesso di avere in atto una “grande passione”. La conoscenza tra i due è avvenuta al ristorante di Andrea Bocelli la scorsa estate e da allora sarebbero inseparabili.

Paolo Brosio confermerà la tesi di Alessandro Cecchi Paone?

Brosio ha di recente lasciato il reality show di Alfonso Signorini, in cui è rimasto appena una manciata di giorni. Si è attirato contro diverse critiche per le preghiere recitate in diretta tv, e infine ha commentato la decisione di anticipare la messa di Natale alle ore 22. Chissà se darà seguito alle esternazioni di Cecchi Paone o se, al contrario, preferirà sorvolarvi.