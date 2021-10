Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Alessia Logli che ha lasciato il web senza parole. La ragazza conosciuta per essere la figlia di Antonio e Roberta Ragusa è stata protagonista di un tutorial a Detto Fatto, programma in onda su Rai 1. La partecipazione della ragazza al programma ha sollevato numerose polemiche. Scopriamo insieme perché.

Alessia Ragusa è apparsa in tv, più precisamente a Detto Fatto, programma in onda sulle reti Rai. La figlia di Antonio e Roberta Ragusa era davanti le telecamere per partecipare ad un tutorial di capelli. A causa della sua comparsa in televisione gli spettatori e gli utenti del web si sono scatenati con numerose critiche. Ecco cosa è successo.

Tutti noi conosciamo Alessia Logli per essere la figlia di Antonio e Roberta Ragusa e per la sua drammatica storia. Già in un’intervista la ragazza aveva dichiarato di voler lavorare nel campo della moda, nel dettaglio come modella. Tuttavia, il suo profilo Instagram è già molte seguito e di recente ha fatto anche una comparsa in tv.

Infatti in un momento dedicato ad un tutorial per capelli Alessia Logli ha partecipato come protagonista. Un dettaglio però non è passato in osservato a tutti gli spettatori del programma che hanno subito sollevato numerose polemiche.

Gli spettatori e gli utenti del web hanno fatto notare che durante la messa in onda del programma nessuno ha fatto riferimento all’identità della ragazza. Questo particolare ha scatenato commenti di ogni tipo sotto al post sulla pagina Instagram di Detto Fatto. Queste sono le parole di uno degli utenti:

Leggo ora che è la figlia della povera Roberta Ragusa. Vedo che nella vita si supera tutto e magari grazie a una tv con pochi scrupoli se ne fa pure un business. Buon per lei. Meno per l’immagine di questa trasmissione.

Insomma, la scelta del programma Detto Fatto non è piaciuta per niente ai telespettatori. Tuttavia, Alessia Logli, nonostante la tragica storia che ha alle spalle, ha il diritto di andare avanti per la sua strada. Dall’altra parte gli spettatori hanno pensato che non è stato giusto farlo passare come semplice spettatrice.