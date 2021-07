Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta. Si tratta di Alessia Marcuzzi la quale ha lasciato Mediaset dopo ben 25 anni di carriera. Ad annunciarlo è stata lei stessa attraverso un post sui social. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato la conduttrice.

Alessia Marcuzzi ha fatto sapere a tutti i suoi seguaci di aver chiuso il contratto con l’emittente tv via social. Si tratta di una notizia ha sconvolto colleghi, amici e parenti. Così la conduttrice ha iniziato il suo racconto:

Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti- È per questo motivo – non vi nascondo con grandissima sofferenza – che ho deciso di comunicare all’Editore e all’Azienda di voler andare via, salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me in tutti questi anni.