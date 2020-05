Alessia Marcuzzi pubblica un video di Paolo Calabresi sul divano: è ancora amore? Sembra che la crisi tra Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi sia stata smentita dalla conduttrice in persona: ecco il video che li vede insieme

Sembra che l’aria di crisi tra Alessia Marcuzzi e suo marito Paolo Calabresi Marconi sia stata ufficialmente smentita dalla conduttrice: nella tarda serata di ieri la donna, come se nulla fosse, ha infatti postato un video di Instagram che ritrae il compagno sereno sul loro divano di casa.

Un momento di assoluta pace familiare, insieme a loro c’era anche la piccola Mia che stava proprio accoccolata sul divano tra le braccia del “patrigno”. Nel frattempo Alessia Marcuzzi rideva e scherzava con il cagnolino, complice il marito. Tutto sembrava tranne che una coppia in procinto di divorzio.

Già ieri sera sono arrivate le prime smentite, fonti vicino alla coppia avevano infatti dichiarato al giornale VanityFair che tra i due non c’era nessuna crisi, come al contrario aveva fatto emergere il giornale di gossip Dagospia. Nelle pagine di qualche giorno fa infatti si leggeva che Alessia Marcuzzi avesse lasciato il marito.

Altri pettegolezzi ricadevano sul fatto che la conduttrice TV si fosse incontrata con Francesco Facchinetti, suo ex storico, ma anche papà della piccola Mia (che a proposito è sempre più uguale alla mamma).

La donna però è sempre rimasta in buoni rapporti con i suoi ex, anche padri dei suoi due figli. Non è raro vedere Alessia Marcuzzi in compagnia di Francesco Facchinetti anche insieme alla famiglia del cantante. Tra i due i rapporti sono sempre stati idilliaci anche per la serenità della piccola Mia.

Insomma, seppur non è stato messo nero su bianco, Alessia Marcuzzi ha lanciato un bel segnale per smentire a tutte le voci sul suo matrimonio che dura ormai da 6 anni.