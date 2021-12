Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Alex Belli che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. Il celebre concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto una dichiarazione shock che ha destabilizzato tutti gli altri inquilini nella casa. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Alex Belli è finito di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere protagonista il noto attore di un gossip è stata la sua dichiarazione shock all’interno della casa più spiata d’Italia. Il gieffino ha rivelato di essere innamorato anche di un’altra persona. Conosciamo meglio tutti i dettagli della vicenda.

Senza alcuna ombra di dubbio, Alex Belli è uno dei concorrenti più chiacchierati del Grande Fratello Vip. Da alcune settimane sui social non si fa altro che parlare del suo avvicinamento a Soleil Sorge motivo per il quale lui stesso è finito nel mirino delle polemiche.

Tuttavia, dopo essersi dichiarato all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il noto attore ha riservato un’altra rivelazione shock per un altro inquilino. Si tratta di Davide Silvestri a cui il gieffino ha deciso di dichiarare i suoi sentimenti.

Nel dettaglio, Alex Belli ha spiegato di provare una chimica artistica nei confronti del suo collega. Queste sono state le sue parole:

Tesoro la connessione artistica che ho con te è più alta anche di quella che ho con Soleil

Abbiamo fatto un sacco di cose insieme, ci troviamo con una lunghezza d’onda molto alta. Ogni cosa nasce all’improvviso, pam, pam, pam. Facciamo i personaggi, i ruoli, abbiamo una roba forte. In verità è molto difficile trovare questa alchimia. Vedi con Biagio? Lui è molto intelligente, ma non è tutto sciolto, non ci capiamo telepaticamente come noi. Questo per me è la cosa più importante, quello che abbiamo io e te.