Can Yaman e la lussuosa dimora in Italia, ecco le foto diventate virali in rete

Senza alcuna ombra di dubbio Can Yaman è uno dei personaggi televisivi più amati e stimati dal pubblico italiano. Infatti, nel corso degli ultimi anni, grazie alla sua bellezza mozzafiato ed al suo talento, l’attore turco è diventato molto famoso nel nostro Paese. Ma avete mai visto la sua casa? Ecco alcune foto della sua lussuosa dimora.

Can Yaman non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Sapevate che l’attore turco di fama internazionale ha una bellissima casa in Italia? Di recente sul web sono spuntate alcune foto che ritraggono la sua lussuosa abitazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Da quando Can Yaman ha fatto il suo ingresso in tutte le televisioni delle case italiane, tutti sono innamorati di lui. Il celebre attore turco si è fatto conoscere nel nostro paese per varie serie tv: Bitter Sweet, Daydreamer e Mr Wrong conquistando tutta la simpatia e la stima del pubblico italiano.

Nel corso di un’intera estate, il celebre attore è stato sempre al centro della cronaca rosa. A renderlo protagonista di numerosi gossip sono state le continue indiscrezioni che circolavano sul web in merito alla sua relazione con Diletta Leotta. Tuttavia, dopo qualche mese la coppia ha deciso di porre fine al loro amore.

Per quanto riguarda la sua abitazione sappiamo che quella di Can Yaman è casa da sogno a tutti gli effetti. In Italia, il noto attore vive a Roma, più precisamente vicino al Colosseo. Tuttavia, è grazie alle foto pubblicate sul suo profilo Instagram che abbiamo potute scoprire qualche dettaglio in più della sua lussuosa dimora.

Dalle immagini che spuntano sui social possiamo notare che il colore dominante del suo arredamento è il bianco. Infatti quasi tutti mobili e accessori sono rigorosamente bianchi così come il pavimento il quale è rivestito da parquet chiaro. Tuttavia, il particolare che più attira la nostra attenzione è l’arco della porta il quale, grazie alle sue rifiniture in oro, dona un tocco di raffinatezza unica.