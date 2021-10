Nuovo amore per Gaia Zorzi? La sorella di Tommaso Zorzi starebbe frequentando un ex naufrago

Stando ai rumors in circolazione, la sorella di Tommaso Zorzi starebbe frequentando un ex naufrago dell'Isola dei Famosi

É diventata la conduttrice del GF Vip Party insieme all’influencer italo-persiana Giulia Salemi. Stiamo parlando di Gaia Zorzi riguardo la quale, in questi giorni, si stanno facendo sempre più insistenti le voci di un possibile nuovo amore. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la sorella di Tommaso Zorzi starebbe frequentando un ex naufrago dell’Isola dei Famosi.

Con l’inizio del Grande Fratello Vip è iniziata anche la nuova edizione del GF Vip Party, condotto da Giulia Salemi e da Gaia Zorzi, sorella del vincitore dell’ultima edizione del reality, Tommaso Zorzi. All’interno del programma le due conduttrici ospitano alcuni personaggi che hanno preso parte non solo al GF Vip ma anche all’Isola dei Famosi.

Tra i tanti ospiti presenti in studio, Gaia Zorzi e Giulia Salemi hanno dato il benvenuto anche a Tommaso Zorzi. Proprio l’ex gieffino ha lanciato un’indiscrezione riguardo sua sorella. Sembra che Gaia starebbe frequentando un ex naufrago dell’Isola dei Famosi.

Ma di chi si tratta? Pare che colui che abbia iniziato una frequentazione con Gaia Zorzi sia Awed. Proprio lui, qualche giorno fa, è stato ospite in una puntata del Grande Fratello Vip Party. In quell’occasione tutti non hanno potuto fare a meno di notare il feeling tra i due, dettaglio che ha scatenato la curiosità di molti, tra cui quella di Tommaso Zorzi.

Queste sono state le parole della sorella di Tommaso Zorzi riguardo il suo rapporto con Awed:

Giulia e Awed si stavano scambiando frecciatine, quindi io ho dovuto usare il mio sex appeal per sviare la situazione.

Per saperne di più riguardo la questione non ci resta che attendere l’evoluzione dei fatti. Nel frattempo ricordiamo che nell’ospitata al GF Vip Party di Tommaso Zorzi, il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha rivelato come ha conosciuto il suo fidanzato, il ballerino Tommaso Stanzani.