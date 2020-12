Elisabetta Gregoraci svela i segreti e messaggi in codice dei concorrenti del GF Vip

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata andata in onda su Canale 5 sabato 12 dicembre, Elisabetta Gregoraci ha confessato qualche suo piccolo segreto. Oltre a questo si è pure espressa sui gesti nascosti da parte degli altri partecipanti.

Elisabetta Gregoraci: ritiro per stare col figlio

La showgirl di origini calabresi è stata una delle protagoniste più discusse del Grande Fratello Vip 5. In positivo e in negativo ha lasciato un’impronta nitida nella Casa di Cinecittà, ma ha scelto di ritirarsi per poter trascorrere le imminenti festività in compagnia del figlio, Nathan Falco, frutto della lunga relazione con Flavio Briatore.

I colpetti sul petto

Nel corso dei vari appuntamenti col GF Vip, in tanti si sono resi conto che la Gregoraci si dava dei colpetti sul petto, come se desiderasse mandare dei messaggi in codice fuori dal reality.

Anche Alfonso Signorini le ha domandato quale significato celassero e chiunque ha pensato fossero rivolti ad un compagno che fuori la aspettava. Eppure, le dediche non erano dirette a un amore, bensì alle amiche più strette e intime della Gregoraci. Ha una chat con la sua assistente, sua sorella e i suoi migliori amici e amiche.

Teorie fantasiose

Si sono detti che quando sarebbe entrata dentro il programma, naturalmente non li avrebbe potuti salutare ciascuno. Il gesto lo avrebbe fatto per ricordar loro di pensarli. I segnali lanciati hanno davvero scatenato qualsiasi reazione, i fan hanno montato innumerevoli teorie. Ma era davvero così che stavano le cose, ha sottolineato la Gregoraci. Crede che le sue amiche abbiano pure mostrato la chat a cui fa riferimento.

Elisabetta Gregoraci: finte amiche

Poi l’ex moglie di Briatore ha svelato che Maria Teresa Ruta aveva un gesto segreto: toccarsi i capelli dall’alto verso il basso vicino al viso. Ciò per cui ha sofferto Elisabetta è l’essersi accorta che alcune amiche con lei non lo sono mai state, poiché, mentre era al Grande Fratello Vip, hanno parlato male sul suo conto in un momento in cui non poteva manco difendersi.