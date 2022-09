Alfonso Signorini svela la verità sull’esclusione di Adriana Volpe al GF Vip

Senza alcuna ombra di dubbio, il Grande Fratello Vip è uno dei reality show più amati e seguiti nel mondo della televisione italiana. In occasione di un’intervista, Alfonso Signorini ha parlato in merito all’esclusione di Adriana Volpe in qualità di opinionista nel programma. Scopriamo insieme tutta la verità.

Alfonso Signorini non smette mai di stupire i suoi fan. Questa volta a finire al centro della cronaca rosa è stato lo stesso conduttore e direttore di “Chi”. A renderlo protagonista di un gossip sono state alcune sue dichiarazioni in merito all’esclusione di Adriana Volpe come opinionista dal Grande Fratello Vip.

Il Grande Fratello Vip tornerà in onda su Canale 5 lunedì 19 settembre 2022. Il celebre conduttore ha svelato alcuni retroscena del reality show in occasione di un’intervista rilasciata sulle pagine del suo giornale “Chi”. Queste sono state le parole in merito all’esclusione di Adriana Volpe:

Sonia era già convinta di suo, non ho dovuto forzare la mano. Non posso dire di aver avuto lo stesso istinto con Adriana Volpe. L’ho chiamata subito dopo per chiederlese le sarebbe piaciuto tornare nella Casa come concorrente, con la Bruganelli opinionista. Non l’ha presa benissimo. Mi dispiace molto.

Invece, per quanto riguarda Orietta Berti, Signorini crede che sarà perfetta nel suo ruolo di opinionista e lascierà il pubblico senza parole:

Non sarà per niente buona, nasconde una sottile vena di perfidia. Lei stessa mi ha detto: ‘Non avrei resistito tutti questi anni nel mondo dello spettacolo se non avessi gli attributi’. Non bisogna lasciarsi influenzare dal look colorato, dall’aria paciosa.

Alfonso Signorini: la rivelazione su Noemi Bocchi

In un secondo momento è giunta l’inevitabile domanda, ovvero se gli piacerebbe Noemi Bocchi, la presunta fidanzata di Francesco Totti, come concorrente nella casa più spiata d’Italia. Questa è stata la risposta del conduttore: