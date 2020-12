Amadeus in lacrime rompe il silenzio sulla sua malattia: “La mia lotta tra la vita e la morte”

Sul conto di Amadeus è dato praticamente sapere tutto o quasi. Il noto conduttore ravennate gode di un’ampia platea di fan e, nonostante i suoi sforzi per rimanere al di fuori dei pettegolezzi e dalla cronaca mondana, la sua storia suggellata dalle nozze con Giovanna Civitillo lo pone costantemente all’attenzione di una certa categoria di pubblico.

Amadeus: ricordo triste

In una rara intervista pubblicata sul settimanale Oggi, il presentatore ha deciso di raccontarsi a cuore aperto. E una toccante confessione ha in particolare scosso i lettori del settimanale, un triste ricordo che l’ha profondamente segnato ma, per fortuna, superato, con lo spirito, forte e coraggioso.

Ricoverato per mesi in ospedale

Sebbene in pochi ne siano a conoscenza, Amadeus ha dovuto duramente lottare per la sua sopravvivenza. Alla sola età di sette anni si è, infatti, ammalato di nefrite, l’infiammazione dei reni: i medici lo hanno ricoverato in ospedale per mesi interi.

I suoi genitori, particolarmente credenti, hanno continuato a pregare per la sua guarigione, appellandosi alla grazia di Santa Rita da Cascia. Non per niente, ha aggiunto il 58enne, il suo nome completo all’anagrafe è Amedeo Umberto Rita.

La caduta in depressione

Oltre alle complicazioni di salute, il volto Rai ha pure combattuto contro una malattia invisibile: la depressione. Per due o tre anni è precipitato. In quei frangenti ti rendi conto come magari sei mesi prima ti proponevano per fare prima serate e addirittura sei in lizza per occuparti di Sanremo; sei mesi dopo nessuno più ti chiama, nemmeno per impegni meno prestigiosi, ha commentato.

Amadeus ha rimediato agli errori

Ha commesso degli errori ma grazie alla benevolenza di Dio, al pubblico, alla fortuna nonché alle giuste trasmissioni – ha concluso Amadeus – ha avuto modo di risalire la china e di rimediare. I Soliti Ignoti e Ora o Mai Più sono due dei format dove ha dato il meglio di sé, ma ora l’attenzione è quasi tutta proiettata al Festival di Sanremo, in cui si è guadagnato la conferma sul campo, a seguito degli ascolti da record ottenuti quest’anno, affiancato dal grande amico Fiorello.