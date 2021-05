Eurovision 2021, i Maneskin trionfano nella competizione

L’Italia vince l’Eurovision Song Contest 2021 grazie al trionfo dei Maneskin. La rock band, infatti, ha conquistato la fiducia della maggior parte dei cittadini europei i quali hanno dunque votato a favore della giovane band vincitrice anche del Festival di Sanremo 2021. Per l’Italia si tratta della terza vittoria di tale competizione. Prima di loro, Gigliola Cinquetti nel 1964 e Toto Cotugno nel 1990 erano arrivati sul podio.

I Maneskin sono i vincitori dell’Eurovision Song Contest 2021, il Festival della canzone europea che quest’anno si è tenuto a Rotterdam. Dopo ben 31 anni, la rock band con il brano ‘Zitti e buoni’, già vincitore del Festival di Sanremo 2021, è riuscita a sbaragliare tutti gli altri artisti.

La rock band è arrivata alla fine della competizione insieme a Francia e Svizzera ma, alla fine, è riuscita a sbaragliare la concorrenza. Con il loro genere rock i Maneskin hanno portato l’Italia al trionfo dopo 31 anni. L’ultima vittoria del nostro paese nella competizione è avvenuta nel 1990 con Toto Cotugno. In precedenza, nel 1964 Gigliola Cinquetti era riuscita a conquistare il podio.

I Maneskin vincono l’Eurovision 2021, critiche per Damiano David

Subito dopo la vittoria, la rock band si è ritrovata al centro di un polverone. Infatti, durante la loro esibizione alcuni telespettatori di altri paesi hanno notato una scena che non è passata inosservata ai loro occhi. In particolar modo, il pubblico non ha potuto fare a meno di notare il momento in cui il frontman della band, Damiano David, ha abbassato la testa verso il tavolo.

Proprio per tale scena in molti hanno accusato il giovane cantante di aver assunto delle droghe in diretta. Dopo la circolazione della notizia, gli organizzatori dell’evento hanno effettuato una verifica in modo da far luce sulla vicenda. Ma i chiarimenti arrivano dallo stesso Damiano David il quale, durante la conferenza stampa, ha dichiarato:

Io non faccio uso di droghe, per favore ragazzi. Non dite una cosa del genere.

Nonostante le brevi polemiche in cui sono stati coinvolti, i Maneskin riportano l’Italia sul tetto d’Europa grazie alla loro musica e all’energia, qualità grazie alle quali sono oggi una delle band più amate.