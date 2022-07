Amadeus risultato positivo al coronavirus: le sue condizioni

Senza ombra di dubbio Amadeus è uno dei personaggi più amati all’interno del mondo dello spettacolo. Nonostante il conduttore stia lavorando sodo alla prossima edizione del Festival di Sanremo, un imprevisto ha bloccato il suo lavoro. Amadeus, infatti, ha svelato di essere risultato positivo al coronavirus. Ecco come sta oggi il conduttore.

Amadeus risultato positivo al coronavirus. Tramite i social il conduttore ha informato i fan riguardo la positività al Covid-19, aggiornandoli anche riguardo le sue condizioni di salute. Il conduttore del Festival di Sanremo ha condiviso uno scatto che lo ritrae insieme al professor Fabio Mosca.

Allo scatto Amadeus ha accompagnato queste parole:

Dopo 7 giorni, oggi finalmente mi sento meglio!

Inutile dire che molti sono stati coloro che hanno deciso di inviare al conduttore messaggi di auguri di pronta guarigione. Tra i tanti non sono potuti mancare gli auguri di Antonella Clerici, anche lei risultata positiva al covid qualche giorno fa.

Stando alle parole del conduttore, pare che Amadeus abbia contratto il coronavirus manifestando dei sintomi piuttosto pesanti. Amadeus, infatti, ha svelato di aver avuto febbre, mal di gola, e spossatezza. Nonostante ora stia bene, il conduttore è ancora positivo.

Amadeus: ecco tutte le novità della prossima edizione del Festival di Sanremo

Nonostante la positività al coronavirus, Amadeus non smette di lavorare alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Il conduttore, infatti, ha varato il regolamento con largo anticipo rispetto agli anni precedenti ed ha annunciato che al suo fianco ci sarà come co-conduttrice Chiara Ferragni.

Al Tg1, inoltre, il conduttore ha svelato che in questi ultimi giorni sta ascoltando i moltissimi brani che potrebbero far parte della gara del nuovo Festival. Non ci resta che augurare ad uno dei conduttori più amati di sempre un augurio di pronta guarigione in modo da tornare a lavorare e ad organizzare al meglio tutti i suoi progetti.