Amici di Maria De Filippi, Valentin Alexandru e Francesca Tocca infiammano il web: tra i due c’è qualcosa Nella scuola di Amici 19 ne succedono di ogni: pare che tra Valentin Alexandru, ex concorrente, e Francesca Tocca, ballerina, ci sia qualcosa: il web impazzisce

Nella casa di Amici di Maria De Filippi le novità sono sempre dietro l’angolo, specialmente in questa edizione. Pare che tra Valentin Alexandru, ex concorrente, e Francesca Tocca, ballerina professionista, ci sia qualcosa. Il problema è però che lei è già impegnata con un altro.

Nonostante Valentin Alexandru, dopo lo scontro con Maria De Filippi, sia stato cacciato via, non si smette di parlare di lui. Prima, Rudy Zerbi che lo attacca per aver chiesto i soldi del premio dello sponsor, poi che tra lui e Francesca Tocca ci sia qualcosa. È da un po’ di tempo, infatti, che nella scuola giravano voci su una loro presunta relazione clandestina. Clandestina è, infatti, il termine giusto, dato che la ragazza è impegnata in una relazione con il ballerino Raimondo Todaro.

Tutto ciò non è stato confermato da nessuno dei due, quindi il tutto è molto teorico. Però, la notizia sembrerebbe alimentata dal fatto che nè Francesca Tocca e nè Raimondo Todaro non postino foto insieme ormai da un bel pezzo e anche dal fatto che è da un po’ di tempo che girano voci su una crisi tra i due. Il tutto, è ancora più sottolineato dal rapporto che pare si sia creato all’interno della scuola tra Valentin Alexandru e Francesca Tocca. Sono stati evidenziati, infatti, diversi scambi di cuori sotto il post in cui lui parlava della sua decisione di uscire dalla trasmissione. La situazione, sicuramente, non si placherà qui, date comunque le grandi critiche che il ragazzo a sollevato con il suo gesto.

La cosa che ha scandalizzato tutti, in realtà, sta nel fatto che Raimondo Todaro lo abbia difeso durante e dopo il serale nel quale lui è uscito. Questo rimischerebbe le carte, dato che, se le voci sonono vere, Valentin Alexandru dovrebbe essere un rivale di Raimondo Todaro e, anche se pensasse che lui abbia ragione, sarebbe strano il fatto che lo difenda.

Insomma, di chiaro qua non c’è ancora nulla e tutto rimane avvolto nel mistero. Rimane solo da aspettare e cercare qualche nuovo indizio che, sicuramente, uscirà fuori.