Amici: imbarazzante scivolone su Silvia Toffanin

Oltre alle prove in sala, ai confronti con i professori, ad Amici c’è spazio anche per le gaffe su Silvia Toffanin! Un’esilarante e succulenta gaffe, segnalata dai sempre attentissimi telespettatori del talent, ideato e condotto da Maria De Filippi. Il web è implacabile: scorge subito il minimo errore e il pasticcio qui commesso è davvero strepitoso. La protagonista? Un’allieva!

Strafalcione imbarazzante su Silvia Toffanin

Lo strafalcione imbarazzante è andato in onda sabato 16 gennaio 2021, nel consueto appuntamento settimanale su Canale 5. Alla guida, l’immarcescibile Queen Mary “interroga” la ballerina Giulia Stabile.

L’emozione gioca un brutto scherzo

Dopo aver assistito ad uno show infuocato, alimentato da scontri, pure piuttosto duri nei toni, la moglie di Maurizio Costanzo chiede alla ballerina Giulia Stabile di chiudere, lanciando il talk Verissimo, previsto nel prosieguo del pomeriggio sulla rete ammiraglia Mediaset.

A Giulia toccava dire che la puntata si concludeva lì e passare la linea a Verissimo. Non un compito di immane difficoltà, tuttavia l’emozione le ha giocato un brutto scherzo.

Vuoto di memoria

La giovane allieva di danza è spaesata, non sa che pesci pigliare e il nome della conduttrice le sfugge. Domanda a Maria come si chiama la “ragazza di Verissimo”. Aveva un vuoto. Strano ma vero! Un pasticcio quello combinato dalla diciottenne romana. Ha preso un bel granchio, del resto il suo compito è ballare mica presentare… Un piccolo vuoto di memoria di cui Maria De Filippi si è resa immediatamente conto e, forte della conclamata esperienza (ne ha viste troppe per lasciarsi fregare da simili incidenti di percorso), ne è uscita brillantemente.

Silvia Toffanin: il lapsus aiuta a stemperare

Chiudendo gli occhi, come a scusarsi, ha invitato la collega Silvia Toffanin a perdonarla: è piccola. Un finale di puntata esilarante, condito da un monumentale lapsus. L’ideale per lasciare il pubblico col sorriso, in seguito all’alterco tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Le due insegnanti non si sopportano proprio e, alla luce degli ultimi sviluppi, la Cuccarini ha imputato la collega di bullismo.