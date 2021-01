Lorella Cuccarini, avete mai visto la sua casa? Un dettaglio al centro del prato inglese all’esterno fa la vera differenza

Lorella Cuccarini è da quest’anno la nuova professoressa di ballo della scuola più famosa d’Italia. Stiamo parlando della scuola di Amici di Maria De Filippi. Dopo quanto accaduto lo scorso anno tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano, adesso per lei si apre un nuovo capitolo. Proprio in queste ore, Lorella ha rotto il silenzio comunicando a tutti la sua positività al Covid-19. Purtroppo Lorella è stata contagiata dal Cororavirus e non ha potuto prendere parte alla puntata di Amici andata in onda sabato 9 gennaio. La Cuccarini però, in qualche modo ha partecipato alla puntata, seppur in collegamento video direttamente dalla sua abitazione. A proposito, avete mai visto la casa di Lorella Cuccarini?

Le foto di Lorella Cuccarini

Lorella vive in un appartamento davvero bellissimo e immenso che si trova alle porte della città di Roma e più esattamente a Castel de Ceveri. All’esterno della casa, troviamo un immenso giardino con tanto di piscina, dove la conduttrice ama trascorrere tanto tempo durante l’estate. Ciò che salta agli occhi di tutti, è sicuramente l’esterno della casa, un giardino molto curato con il prato inglese ed al centro una bellissima piscina. Sicuramente questo dettaglio è un valore aggiunto alla casa.

Il colore predominante è il bianco, parlando sempre dell’esterno della casa. Il prospetto della villa è arricchito dalla presenza di una bella pietra viva che appare in diversi punti della facciata. In realtà dell’interno della casa della Cuccarini non abbiamo molte notizie, proprio perchè la conduttrice tiene molto alla sua privacy. In questo video Lorella parla di come è solita organizzare il Natale in casa.

Le uniche immagini che abbiano è di quello che molto probabilmente è lo studio della casa. Da una foto postata dalla Cuccarini suo social per annunciare la positività al Covid, si capisce bene che la sua dimora è arredata con uno stile classico.

Il dettaglio che salta subito agli occhi in questo scatto è la tenda, dai toni colorati e molto elegante. In questa splendida villa Lorella abita insieme al marito Silvio Testi ed ai loro figli Sara, Giovanni ed i gemelli Giorgio e Chiara.

