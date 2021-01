Andrea Damante, avete mai visto la sua casa? Ambiente esclusivo, l’albero nel salone non passa inosservato

Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne è oggi un noto dj veronese. Per tanti anni ha vissuto a Verona, ma da un pò di tempo a questa parte si è trasferito a Milano. Il bel dj è molto attivo sui social network, dove tra l’altro condivide spesso foto e stories che tanto piacciono ai suoi fan. Dopo aver archiviato la storia, molto tormentata, con l’influencer Giulia De Lellis, Andrea sembra aver ritrovato il sorriso. L’ex tronista ha ufficializzato la sua storia d’amore con Elisa Visari. Proprio in questi giorni sono arrivate sui social le prime immagini di coppia, condivise sui social proprio dal bel 30enne. I due hanno trascorso le loro vacanze natalizie ad Arabba, nel cuore delle Dolomiti. Non si sa se Andrea e la sua fidanzata abbiano fatto ritorno nel loro nido d’amore. A proposito, avete mai visto la casa di Andrea Damante?

Le foto della casa di Andrea Damante

Andrea vive in un appartamento davvero esclusivo che si trova nel capoluogo lombardo. Dalle foto presenti sul social, condivide dallo stesso Andrea, si può capire che si tratta di un appartamento molto ampio e luminoso. Una delle stanze maggiormente messe in vista dall’ex tronista è il salotto. In questa stanza, troviamo delle ampie vetrate che permettono ai raggi solari di poter entrare, illuminando tutti gli ambienti.

Per il pavimento, Andrea ha scelto il parquet. Sulla soglia di questo salotto, troviamo poi un ampio salone. A sinistra, invece, si intravede un angolo lavanderia, una stanza che in realtà non viene quasi mai messa in mostra da Damante. In questo video ecco alcune immagini della casa di Damante.

A destra, nel salotto, Andrea ha fatto realizzare un angolo relax. Proprio li troviamo tante piante e dei divanetti molto particolari dai quali è possibile ammirare Milano. A catturare l’attenzione di tutti è però l’albero di banano, Adam, che Andrea ha in casa e del quale si prende cura.

Ormai sia per Andrea che per tutti i suoi amici e la fidanzata questo albero è diventato un componente della famiglia. Adam albero molto particolare che spicca e che piace tanto anche a Tommy, il cane di Andrea e di Giulia De Lellis.

Leggi anche: Antonella Clerici, avete mai visto la sua casa? Immersa nel verde, non potete immaginare cosa c’è all’esterno