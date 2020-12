Andrea Damante irriconoscibile: com’era quando faceva il metalmeccanico

Andrea Damante si concede un tuffo nel passato, regalando ai follower una autentica chicca. Giovanissimo, prima di intraprendere il percorso in tv e da dj, ha svolto il mestiere di metalmeccanico e lo ha ricordato.

Andrea Damante: 15enne con la passione per i motori

Per trovarlo alle prese con cric e bulloni occorre fare un salto indietro nel tempo, fino al 2005, quando il veronese era un 15enne con tanta passione per i motori. Poi la voglia di musica ha preso il sopravvento e oggi è uno dei deejay più reclamati in Italia, con qualche data pure in terra straniera.

Tempi duri in officina

A commento di uno scatto pubblicato tra le sue Instagram Stories, Andrea Damante ha raccontato quanto fossero duri i tempi in officina. A seguire l’istantanea in cui lo si vede alla consolle in un locale notturno, attorniato dalla folla. Ha pensato che fare il deejay sarebbe stato ben più nella sue corse, più affine alla sua persona. A posteriori, ci aveva visto lungo.

Il momento amarcord è curioso anche perché da ragazzino si è trasformato in uomo, da ogni punto di vista. Nel bel mezzo una carriera portata avanti tra lo spettacolo e la musica.

La popolarità a Uomini e Donne

L’occasione per farsi strada nei due settori gliela ha offerta, come è capitato a tanti prima di lui, Maria De Filippi e la squadra intera di Uomini e Donne. Nel dating show di Canale 5 ha partecipato nelle vesti di tronista, conoscendo e fidanzandosi con Giulia De Lellis, un’altra che può dire di avercela fatta.

Andrea Damante: strade divise con Giulia De Lellis

I due, tra vari tira e molla, sono rimasti vicini fino a qualche mese fa. In seguito si è verificata la rottura e il (probabile?) addio definitivo. Oggi, mentre la vulcanologa è felicemente legata a Carlo Beretta, il Dama ha allacciato una relazione con la modella e attrice Elisa Visari.