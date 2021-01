Andrea Zelletta svela il costo dei suoi pantaloni griffati e spiazza gli altri gieffini: il prezzo è da capogiro

Andrea Zelletta confida in una conversazione con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi il costo dei suoi pantaloni: non sono di certo a buon mercato!

Quando parliamo di lussuosi outfit sfoggiati al Grande Fratello Vip, normalmente ci soffermiamo sulle concorrenti donne. Per una volta tanto focalizziamoci sul parterre maschile, precisamente su Andrea Zelletta.

Andrea Zelletta attento al guardaroba

L’ex tronista di Uomini e Donne è attualmente al televoto: venerdì 29 gennaio Alfonso Signorini annuncerà chi tra lui e l’amico fraterno Pierpaolo Pretelli andrà in finale. Nel mentre, fuori lo aspetta a braccia aperte la compagna Natalia Paragoni, conosciuta nel dating show di Maria De Filippi. Il ragazzo, che di professione fa il modello, pone particolare attenzione al suo guardaroba. Difatti, ha ammesso in svariate occasioni di acquistare spesso capi di marca abbastanza costosi.

Prezzo esorbitante

È il caso di un paio di pantaloni, apparsi più volte nelle varie dirette. Proprio il giovane ha desiderato svelare nella Casa di Cinecittà il loro prezzo. E ve lo anticipiamo: è davvero esorbitante!

Andrea Zelletta stava chiacchierando con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, quando l’ex velino di Striscia la Notizia ha speso un complimento in merito ai pantaloni extra-lusso, manifestando l’intenzione di acquistarne un paio simile.

Natalia ha “fatto l’inferno”

È stato allora che l’ex tronista non ha battuto ciglio nello svelare il costo del capo di abbigliamento. Essendo finiti sull’argomento, Zelletta ha rivelato quanto abbia sborsato: 1.190 euro! Li desiderava e alla tentazione non ha saputo resistere. Voleva levarsi lo sfizio. Come l’ha presa la compagna Natalia nel momento di scoprirlo? Male! Ha “fatto l’inferno” quando li ha comprati. Li ha pagati interi, non fanno sconti, ha spiegato.

Andrea Zelletta: web inferocito

La confessione di Andrea Zelletta ha scatenato un putiferio sul web. L’ex tronista di Uomini e Donne probabilmente non avrebbe neanche lontanamente immaginato di sortire tanto clamore nel pubblico. Eppure, parecchi utenti gli hanno mosso critiche per l’ingente spesa, soprattutto in considerazione del periodo di grave crisi economica in cui l’Italia e il mondo versano.