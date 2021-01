Barbara d’Urso censurata a Uomini e Donne: cos’è accaduto

Nella puntata andata in onda su Canale 5 giovedì 21 gennaio 2021, Uomini e Donne ha censurato il nome di Barbara d’Urso. A tirarla in ballo è stato Gianluca, nuovo pretendente di Gemma Galgani. Il cavaliere stava raccontando di quando, alcuni anni fa, la dama piemontese prese parte alla trasmissione Selfie – Le cose cambiano, condotto da Simona Ventura.

Silenziato il nome di Barbara d’Urso

Scambiando le due professioniste, Gianluca ha rivelato che all’epoca si fermò a pregare in una chiesa affinché l’intervento subito da Gemma ai denti filasse liscio. Nel momento in cui era nello show di Barbara d’Urso, ha puntualizzato l’uomo. Tuttavia, il nome della regina dei salottini è unicamente comprensibile solo osservando attentamente il labiale, poiché l’audio è stato silenziato in quell’istante.

Taglio sul portale ufficiale

A rendere ancora più curiosa la vicenda è il taglio effettuato al video ufficiale del momento incriminato, caricato sul portale ufficiale di Uomini e Donne.

A differenza di quanto successo, mentre la puntata andava in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, il frangente in cui Gianluca pronuncia il nome d’Urso è stato perfino tagliato. La differenza tra il filmato ufficiale e quelli postati su Twitter è palese.

Gaffe del cavaliere

La censura applicata al nome della padrona di casa di Pomeriggio 5 e Live – Non è la d’Urso potrebbe spiegarsi con l’errore commesso dal cavaliere Gianluca, che ha attribuito alla napoletana la guida di Selfie – Le cose cambiano, in realtà capitanato da Simona Ventura, prima che l’ex volto delle Iene e dell’Isola dei Famosi riapprodasse in Rai.

Barbara d’Urso: no comment

Comunque ci muoviamo nel campo delle supposizioni. Difatti, dalla produzione di Uomini e Donne non sono giunti chiarimenti in merito che spieghino la situazione. Nemmeno la persona chiamata direttamente in causa, vale a dire Barbara d’Urso, non ha commentato l’accaduto.