Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia riguardante Angelina Jolie che ha fatto rimanere il mondo del web senza parole. Sembra che l’ex moglie di Brad Pitt abbia una nuova fiamma. Siete curiosi di sapere chi è? Si tratta del famoso cantante The Weeknd. Ecco l’indiscrezione che nel giro di poche ore è diventata virale in rete.

Angelina Jolie è tornata al centro della cronoca rosa. Questa volta a far finire la celebre attrice al centro di un nuovo gossip è un presunto flirt con un famoso cantante. Si tratta di Abel Makkonen Tesfaye, molti conosceranno l’artista meglio con il nome di The Weeknd.

Ormai è passato tempo da quando Angelina Jolie e Brad Pitt hanno messo fine alla loro storia d’amore. I due hanno divorziato e ancora oggi lottano per l’affidamento dei figli. Adesso la celebre attrice sembra pronta a farsi una nuova vita e la sua nuova passione sembra avere il nome di The Weeknd.

Sul web si vocifera da ormai alcuni mesi sulla presunta liaison tra i due. Infatti nel mese di luglio entrambi avevano già partecipato ad un evento di Mustafa the Poet suscitando la curiosità del mondo del gossip. Due mesi fa i diretti interessati hanno dichiarato di essere amici anche se il cantante ha ammesso di avere una cotta per lei.

Tuttavia, adesso tra la notte del 26 e il 27 settembre è accaduto un episodio che non è passato per niente in osservato ai più curiosi. Si tratta di alcuni scatti che ritraggono Angelina Jolie e The Weeknd fuori da un ristorante italiano a Los Angeles.

I due, che indossavano entrambi un look total black, uscivano dal locale insieme anche se non per mano. Attualmente non è arrivata ancora nessuna smentita o conferma dai diretti interessati. Cosa staranno nascondendo la celebre attrice ed il famoso cantante? Non ci resta che scoprirlo!

