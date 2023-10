Anna Pettinelli svela il suo nuovo amore a Verissimo: ecco chi è

In occasione di un’intervista rilasciata a Verissimo, Anna Pettinelli ha parlato in merito alla sua vita sentimentale. La conduttrice radiofonica ha dichiarato di essere ufficialmente fidanzata ed ha anche svelato l’identità de suo nuovo amore. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Tra gli ospiti della puntata già recente di Verissimo spunta il volto di Anna Pettinelli. Nello studio di Silvia Toffanin, la conduttrice radiofonica si è lasciata andare a inedite dichiarazioni in merito alla sua vita privata svelando di essere ufficialmente innamorata.

In collegamento con lo studio di Amici di Maria De Filippi, la professoressa di canto ha svelato chi è il suo nuovo amore. Quest’ultimo si chiama Giuseppe ed esercita la professione di cuoco:

A Silvia Toffanin, oltre a confessare di essere stati amici in passato e di aver fatto alcune vacanze insieme, la Pettinelli non ha svelto ulteriori dettagli. Successivamente, si è soffermata sulle storie passate:

Le storie passate sono un pò come i dolori del parto, se non uno non li dimenticasse non farebbe altri figli. I dolori si dimenticano e ci si innamora di nuovo. Non tengo rancore, ma certe cose non le perdonerò mai, non ci penso mai. Non perdono il tradimento, le bugie, l’opportunismo che certi rapporti hanno avuto, sono fantasmi del passato.