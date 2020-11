Tramonta, forse definitivamente, la chiacchieratissima storia d’amore tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Chi lo dichiara è l’opinionista del Grande Fratello Vip, in diretta durante il 21esimo appuntamento col reality show, andato in onda su Canale 5 lunedì 23 novembre.

Antonella Elia con il cuore spezzato per la rottura con Pietro Delle Piane

Ha il cuore spezzato Antonella Elia e lo “grida” ai quattro venti. Con Delle Piane è finita, stavolta per sempre. È single. Le parole dell’ex valletta di Mike Bongiorno hanno preso di sorpresa sia il pubblico a casa sia gli ospiti in studio. Non è una prima assoluta che Antonella Elia e Pietro Delle Piane si dicono addio.

Il falò di confronto a Temptation Island e la retromarcia

A Temptation Island 2020, nella versione presentata da Filippo Bisciglia, la Elia aveva deciso di lasciare Pietro dopo aver ascoltato alcune delle sue esternazioni, ritenute inaccettabili. Il falò di confronto si era concluso con la decisione della donna di tornare single. Passate, però, poche settimane da quel momento aveva fatto marcia indietro.

Con uno dei suoi caratteristici colpi di scena, la Elia aveva fatto sapere ai telespettatori di aver riconsiderato la love story con Pietro e stabilito, da sola e in privato, se perdonarlo. Già allora, sebbene visibilmente segnata dalle forti emozioni provate durante il docu-reality di Canale 5, aveva chiesto agli spettatori di rifletterci su bene prima di sparare a zero contro la dolce metà, poiché profondamente diverso rispetto a quanto lasciato trapelare sul piccolo schermo.

Carte giocate a pieno

Solamente una volta lontani dalla luce dei riflettori, i due avevano avuto modo di rivalutare la loro relazione. Pietro aveva dichiarato in più occasioni che si sarebbe giocato a pieno le sue carte pur di riconquistare la ex compagna, oltre a smentire i presunti baci dati alla single Beatrice Masi nel corso delle registrazioni di Temptation Island.

Antonella Elia: una seconda chance sprecata

Alla fine Antonella aveva preferito concedergli una seconda chance e la rottura appena annunciata ha colto impreparato lo stesso Alfonso Signorini, notoriamente informatissimo sulle vicende di gossip. Mentre riportiamo la notizia Pietro Delle Piane non ha rilasciato commenti in merito.