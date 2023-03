Antonella Fiordelisi, il padre attacca Orietta Berti: “Cantante mediocre”

Nonostante sia una delle protagoniste più amate chiacchierate della settima edizione del Grande Fratello Vip, per la seconda volta consecutiva Antonella Fiordelisi non riesce a conquistare un posto nella finale. Dinnanzi a tale episodio, i suoi genitori, in particolare Stefano Fiordelisi, si sono lasciati andare ad un duro sfogo. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Inutile dire che, in questa settima edizione del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi sta facendo discutere tanto. Nel corso dell’ultimo periodo, la celebre gieffina è diventata spesso oggetto di gossip, anche per via della sua storia d’amore con Edoardo Donnamaria.

Questa volta, a farla finire al centro della cronaca rosa sono state le dichiarazioni rilasciate sui social da suo padre Stefano Fiordelisi. Attraverso il suo profilo Instagram, l’uomo ha invitato i fan del reality show a non votare più sua figlia per via delle sue condizioni di salute preoccupanti. Infatti, lui stesso ha affermato che Antonella non sta passando un periodo facile a livello psicologico.

Non è tutto. Stefano Fiordelisi ha anche scagliato pesanti accuse contro Orietta Berti affermando di essere falsa e di marciare sul vittimismo e la maleducazione:

Cara Orietta, la dialettica non è sicuramente il tuo forte, dopotutto sei una cantante (a mio giudizio anche abbastanza mediocre), ma ti invito a buttare il veleno che hai in corpo a casa tua e non addosso a una ragazza che sicuramente è molto più educata di te. Credo che invitare ogni volta Antonella in studio sia diventato un gioco crudele. Considerato poi che sta passando un periodo non facile a livello psicologico, vi chiedo, in caso di televoto flash di non salvare Antonella, per il suo bene.

Attualmente, ancora non è giunta nessuna commento da parte di Orietta Berti. Alfonso Signorini tratterà tale argomento nel corso della prossima puntata del GFVip? Non ci resta che scoprirlo!