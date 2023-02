Antonino Spinalbese rischia la squalifica al GF Vip: ecco cosa è successo

Nel corso delle ultime ore, Antonino Spinalbese si sarebbe reso protagonista di un gesto inaspettato al Grande Fratello Vip. Dopo essere tornato nella casa più spiata d’Italia, il gieffino avrebbe infranto le regole del programma. Alla luce di questo, potrebbe rischiare di essere squalificato. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio il Grande Fratello Vip, è uno dei reality show più amati e seguiti nel mondo della televisione italiana. All’interno della casa più spiata d’Italia, tutti i concorrenti sono tenuti a seguire un preciso regolamento.

Una delle regole fondamentali è questa: chiunque esce e poi rientra nella casa del Grande Fratello Vip oppure i concorrenti che fanno il loro ingresso più tardi rispetto agli altri, non possono svelare che cosa sta accadendo nel mondo reale. Tuttavia, nel corso delle ultime ore, sembra che Antonino Spinalbese non abbia rispettato tale condizione.

Nel dettaglio, dopo essersi assentato per sottoporsi ad un intervento chirurgico, l’ex hairstylist è tornato nella casa ed ha rilevato ad Antonella Fiordelisi quali sono le preferenze del pubblico sui concorrenti in gara. D’altronde a fare la spia è stata la stessa ex schermitrice la quale, in occasione di una chiacchierata con Sarah Altobello, ha rivelato il gesto di cui si è reso protagonista il gieffino. Queste sono state le sue parole:

Antonino mi ha già detto che Micol sarà la preferita al cento per cento. Anche perché lui mi ha detto che quando è uscito si è reso conto un po’ di chi sono i preferiti e queste cose qui

Alla luce di questo, la produzione del programma condotto da Alfonso Signorini potrebbe prendere seri provvedimenti nei suoi confronti. Addirittura, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez sarebbe a rischio squalifica. Il conduttore di “Chi Magazine” tratterà argomento nel corso delle prossime puntate? Non ci resta che scoprirlo!