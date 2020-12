Nel corso degli ultimi giorni Chiara Ferragni ha sfoggiato un nuovo anello sui social. Si tratta di un gioiello molto preziosi tempestato di diamanti in cui al centro c’è un enorme smeraldo con una forma a cuore. Ma la domanda che tutti si stanno ponendo è: quanto costa questo brillante? Scopriamo insieme il prezzo da capogiro!

Chiara Ferragni è finita di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a far diventare la celebre influencer protagonista di un altro gossip è stato un anello che lei stessa ha mostrato a tutti i suoi fan sui social. Probabilmente il valore sarà inestimabile ma sembra che la fashion blogger non abbia pagato il gioiello. Scopriamo insieme il motivo.

Chiara Ferragni, oltre a possedere un armadio stracolmo di vestiti, scarpe e accessori di lusso, nutre anche una grande passione per i gioielli. Infatti, la famosa fashion blogger è solita mostrare sul suo profilo Instagram a tutti i suoi fan i suoi tesori più preziosi.

Popolare è la sua collana dedicata alla famiglia, Love Bracelet firmata Cartier. Si tratta di una serie di gioielli che le ha regalato suo marito Fedez, da quelli sottili in oro a quelli tempestati di diamanti, Chiara Ferragni ne ha di ogni tipo.

Adesso a brillare sul dito medio dell’imprenditrice digitale è un altro anello, uno smeraldo verde a forma di cuore. Il brillante di cui stiamo parlando è firmato Masetti Gioielli. Quest’ultimo vende tesori di cui il valore si aggira intorno ad una cifra altissima: tra i 2.200 ai 50.000 euro. Quello di Chiara è un anello personalizzato, dunque si suppone che il suo prezzo effettivo sia ancora più alto.

Ancora prima di finire nel mirino delle polemiche, Chiara Ferragni ha scritto nella sua didascalia:

Supplied by.

Con questa espressione la nota influencer ha deciso di far capire a tutti i suoi followers di non aver pagato quel tipo di prodotto. Infatti su Instagram, spesso le persone famose usano una serie di hashtag in segno di pubblicità ovvero quando il marchio stesso invia un tipo di prodotto ad una persona influente a fine di ottenere visibilità.